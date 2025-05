Még mindig túl magas az LNG ára, Kína ezért nem kér belőle

Gyengülő kereslet, visszaeső import és alacsony árak jellemzik az LNG-piacot Ázsiában és Európában egyaránt. Kínában és az EU-ban is csökken a behozatal, miközben a spot árak még a mélypontok ellenére sem tudják élénkíteni a vásárlási kedvet.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva az Ázsiai régiós országok LNG-importja 4,5%-kal csökkent, ami illeszkedik a 2025 eleje óta tapasztalható gyengébb keresleti trendbe

- írja a Reuters.

Az év első öt hónapjában a távol-keleti régió 112,4 millió tonna LNG-t importált, ami 6,2%-kal marad el a 2024 azonos időszakában leszállított 119,8 millió tonnától - közölte a Kpler elemzőház.

A visszaesés nagyrészt Kínának tulajdonítható, amely a világ legnagyobb LNG-importőre. Az országban a magas spot árak miatt csökkent a behozatal, mivel az LNG versenyképtelenné vált a a Közép-Ázsiából, valamint Oroszországból csővezetéken érkező földgázzal szemben.

A spot ár a tőzsdéken vagy piacokon azonnali teljesítésre vonatkozó ár, vagyis az aktuális, piaci ár, amelyen az adott terméket (pl. villamosenergia, földgáz, olaj) azonnal meg lehet vásárolni vagy eladni.

A Kpler adatai szerint Kína LNG-importja várhatóan 4,6 millió tonnára csökken májusban az áprilisi 4,8 millió tonnáról, ami a legkisebb napi alapú érték 2020 márciusa óta.

Míg az ázsiai LNG-árakat követő tőzsdén (JKM) jegyzett cseppfolyósított földgáz spot ára február közepén elérte a 16,5 dolláros árat (MMBtu), addig május legelejére 11 dollárra csökkent, ami egyéves mélypontot jelent.

Ez az árcsökkenés azonban nem volt elegendő a kínai vásárlási kedv felélesztéséhez, mivel a 10 dollár feletti ár továbbra is gazdaságtalanná teszi a spot vásárlásokat

- vélik a hírügynökség szakértői. A JKM tőzsdén jegyzett LNG spot ára jelenleg 12,4 dollár/MMBtu, amely inkább a kínálati oldali dinamikát jellemzi. A régió legnagyobb beszállítójának számító Ausztráliából érkező szállítmányok három havi mélypontra, 6,6 millió tonnára csökkentek májusban egy jelentős cseppfolyósító-üzem leállása miatt, míg Malajzia exportja kilenc havi mélypontra, 1,7 millió tonnára esett vissza. Ráadásul a piacok azt is beárazhatták, hogy Egyiptom 40-60 LNG-szállítmányt keres az energiaszükségleteinek kielégítésére, ami valószínűleg elszívja majd az LNG egy részét az ázsiai piacokról, különösen az olyan közel-keleti termelőktől, mint Katar és az Egyesült Arab Emírségek.

Eközben az európai LNG-kereslet is tovább csökkent májusban, és az áprilisi 10,3 millió tonnáról 9,9 millió tonnára esett vissza a Kpler adatai szerint. Az Egyesült Államok továbbra is Európa első számú beszállítója, bár a behozatal májusban öt hónapos mélypontra esett. Donald Trump nyomására egyre több ország akar amerikai energiahordozót vásárolni, köztük LNG-t. A probléma viszont az, hogy a megnövekedett kereslet mellett ezek a források könnyebben kimerülhetnek, szűkületet okozva a kínálati oldalon. Eközben, Május 26-án a TTF júniusi határidős földgázárfolyama 37 euró/MWh, amely kéthavi csúcsot jelent. De még így is

mintegy 22 euróval – vagyis közel harmadával – alacsonyabban áll az idei év eddigi tetőpontjához képest.

