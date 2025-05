Megkongatta a vészharangot a magyar Tesco vezetője

Az árrésstop bevezetése jelentős változásokat hozott a kiskereskedelmi szektorban, és ezek a változások nem feltétlenül pozitívak hosszú távon - véli a Tesco Magyarország vezérigazgatója. Pálinkás Zsolt szerint bár a hipermarketekbe visszatértek a vásárlók, továbbra is óvatosak és bizonytalanok, amit a vásárlói bizalmi index alacsony szintje is jelez.

A reálbérek emelkedése ellenére a fogyasztói magatartás differenciált képet mutat.

A háztartások kb 40%-a hónapról hónapra él, megtakarítás nélkül, az alsóbb jövedelmi kategóriákban szinte semmi változást nem látunk a Covid óta

- mondja a vezérigazgató. A felsőbb jövedelmi sávokban és a középosztályban ugyan van némi mozgástér, de sokan inkább tartalékolnak, mintsem költenek.

Az árrésstop kapcsán Pálinkás Zsolt úgy véli, a kereskedelem egyedül viseli a terheket, miközben a teljes értéklánc vizsgálata elmarad. "Ugyanez történik most is, torzulás. Az látható, hogy például az árrésstop bevezetése után a piacról folyamatosan tűnnek el az akciók bizonyos termékeknél. A vásárlók ugyan az alapárak csökkenését tapasztalhatták, de közben megszűnt az az árverseny, ami sokak számára nagyon fontos" - hangsúlyozza.

És még valami: korábban, mindig azt kaptuk meg, hogy mi vagyunk 'árletörő' szereplők, hogy mindent 'elolcsósítunk'. Most a narratíva hirtelen átváltott, és most már a kereskedők lettek a 'nyerészkedő árnövelők'. Ez a fajta kommunikáció számunkra is zavaró, mert elviszi a figyelmet a valódi problémákról. Az élelmiszeripar struktúrája továbbra is egyenlőtlen, és nem a kereskedő a fő nyertese az ellátási láncnak

- fejti ki Pálinkás.

Az árrésstop pénzügyi hatása a Tesco számára jelentős: "Körülbelül egymilliárd forint per hónap" - mondja a vezérigazgató. A jelenlegi gazdasági környezetben több tényező is inflációs nyomást gyakorol.

Sajátmárkás termékek

A saját márkás termékek kapcsán a vezérigazgató elmondta, hogy elértek egy magas bázist, ahonnan statisztikailag nehéz további növekedést mutatni. Az árrésstop rövid távon a márkatermékeknek kedvez az alacsonyabb alapárak miatt, de mivel az akciókat mozgató promóciók eltűntek, közép- és hosszú távon várhatóan újra a sajátmárkás termékek kerülnek előtérbe.

Üvegvisszaváltás

A betétdíjas visszaváltási rendszer (DRS) bevezetését a Tesco támogatta, és jelentős beruházásokat hajtott végre ennek érdekében. "Több milliárd forintot ruháztunk be a rendszerbe, amit ki kell termelnünk, de most már legalább működik a rendszer, és ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni" - mondja Pálinkás. A tapasztalatok szerint a vásárlók nagyjából 80-85 százaléka a visszaváltott összeget a Tescóban költi el.

Címlapkép forrása: Nathan Stirk/Getty Images