Indul a nyári szezon: nagy bejelentéseket tett Lázár János

Lázár János elmondása szerint amennyiben egy jármű (legyen az busz vagy vonat) legalább 20 percet késik, akkor a vásárlót a jegy árának 50 százalékos visszatérítése illeti meg. Vonatkozik ez azokra is, akik fizikailag váltanak jegyet, illetve az applikációban is be lehet kapcsolni az erre vonatkozó késési biztosítás funkciót, amely automatikus visszatérítést jelent.