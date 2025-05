Új magyar-örmény atomalku formálódik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mai napon Örményországba utazott, ahol többek között szorosabb nukleáris együttműködésről tárgyalt.

A szaktárcát vezető miniszter többek között azt írja Facebook posztjában, hogy

ma megállapodást írunk alá a nukleáris energia terén folytatandó együttműködésről.

Az egyeztetések azt követően indultak be, hogy Örményország úgy döntött: meghosszabbítja a még működő atomerőművi blokkjának élettartamát 2036-ig - közölte Ararat Mirzojan örmény külügyminiszter május 20-án egy nukleáris biztonságról szóló nemzetközi konferencián. Eredetileg csak 2026-ig működhetett volna, azonban az örmény kormány felkérte a Roszatomot, hogy vizsgálja meg azt, hogy ez kitolható-e további tíz évvel. A Metsamor város közelében elhelyezkedő atomerőmű Jerevántól mintegy 30 kilométerre nyugatra található, amely az ország teljes villamosenergia-termelésének megközelítőleg 40%-át is biztosítja.

Az örmény külügyminiszter bejelentését követően, 2025. május 23-án Ashot Smbatyan örmény nagykövet találkozott Griljov Róberttel, aki a Paks II. Zrt. menedzsmentjének ügyvezető igazgatója. A találkozón - amelyről Örményország magyarországi nagykövetsége számolt be - az atomenergia-fejlesztés terén való együttműködés lehetőségeinek feltárása volt a téma.

Részletek nem derültek ki az egyeztetésekről, de azt tudjuk, hogy az örmény és magyar (Paks I.) atomerőművi blokkok is VVER-440 típusúak, tehát hasonló technológián alapulnak - de eltérő altípusokról van szó. Míg a paksi blokkok VVER-440/213-asok, addig az örmény változat egy már újabb fejlesztésű, VVER-440/270-as blokk. Bár nem teljesen ugyanazok, az elmondható, hogy a gőzfejlesztők és az üzemanyag-kazetták nagyjából hasonlítanak, ezért az üzemeltetői know-how, a diagnosztikai módszerek és alkatrész-ellátás részben megosztható.

így az egyik együttműködési alap a szakmai jellegű tudásátadás lehet.

Erre utalt a szaktárcát vezető miniszter is:

Örményország és Magyarország is hasonló nukleáris technológiát használ, és ezek élettartamát mindketten meg kívánjuk hosszabbítani, így létrejön közöttünk egy szakmai együttműködés is ezen a téren

– közölte Szijjártó Péter az egyeztetések kapcsán.

Emellett Örményország egy harmadik, új erőmű építését is vizsgálja, ami a becslések szerint 8-10 évet vehet igénybe. A döntéshozók jelenleg több különböző típusú reaktorblokkban is gondolkoznak és az eddigi nukleáris partner Oroszország mellet amerikai és dél-koreai vállalatokkal is felvették a kapcsolatot. Kristina Kvien, az Egyesült Államok örményországi nagykövete áprilisban találkozott a Westinghouse amerikai vállalat képviselőivel, hogy megvitassák Örményország atomenergetikai közeledését.

Kvien nagykövet találkozott a Westinghouse vállalat képviselőivel, hogy megvitassa Örményország atomenergetikai kérdéseit. Az amerikai vállalatok mély szakértelemmel és innovatív technológiával rendelkeznek, amely mind Örményország, mind az Egyesült Államok számára előnyös lehet

- áll az armenpress által megírt közleményben. Ez egy újabb kapcsolódási pont lehet Magyarország és Örményország között. Bár a meglévő négy paksi blokkba kizárólag az orosz Roszatom illetékes leánycége, a TVEL szállított nukleáris fűtőanyagot, de a háború kitörése után a magyar kormány ellátásbiztonsági okokból, diverzifikációs célokból elkezdett nyitni más, nyugati hátterű beszállítók felé is:

A hírek szerint a magyar vezetés azt mérlegeli, hogy akár több kis moduláris reaktor hazai megépítésére is szerződne a Westinghouse-al. Ráadásul az Oroszországból származó fűtőelemek nyugati alternatívákkal való kiváltása technológiailag lehetséges - sőt, kipróbált gyakorlatnak számít. A Westinghouse már fejlesztett és szállított ilyen típusú fűtőelemeket,

ami nem csak hazánknak, hanem Örményországnak is nyugati alternatívával szolgálhat a jövőbeli fűtőelem-beszerzésekhez.

