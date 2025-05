TACO-ügy: Szembesítették Donald Trumpot az új gúnynevével, nyilvánosan reagált az elnök

Trump ma nyilvánosan is reagált arra a kritikára, mely szerint az utolsó pillanatban mindig visszalép a bejelentett, szigorú vámoktól, ezért nem lehet már komolyan venni intézkedéseit - írta a CNBC

Donald Trump amerikai elnök szerdán határozottan visszautasította az egyre terjedő kritikát, amely szerint rendszeresen visszalép a korábban bejelentett vámfenyegetéseitől. A Financial Times egyik újságírója által megalkotott "TACO trade" kifejezés - amely a "Trump Always Chickens Out" (Trump mindig meghátrál) rövidítése - azt a mintát írja le, amikor az elnök

súlyos új vámokat jelent be, amitől a piacok zuhannak, majd később elhalasztja vagy enyhíti ezeket, amitől a piacok ismét erősödnek.

Amikor a CNBC a Fehér Házban rákérdezett erre a kifejezésre, Trump tagadta, hogy valaha is meghátrált volna, és azt sugallta, hogy lépései segítettek az Egyesült Államoknak előnyt szerezni a kereskedelmi tárgyalásokon.

Miután megtettem, amit megtettem, azt mondták: 'Bármikor találkozunk, amikor csak akarod'"

- mondta Trump az Európai Unióról, amelyet nemrég 50%-os amerikai vámmal fenyegetett meg, majd két nappal később bejelentette, hogy elhalasztja az új vám bevezetését.

"Ezt nevezed meghátrálásnak?" - kérdezte Trump. "Ezt úgy hívják, hogy tárgyalás" - tette hozzá, miután "rosszindulatúnak" minősítette a kérdést.

A részvényárfolyamok pénteken estek, miután Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok június 1-jétől magas vámot vet ki az EU-ra. Vasárnap Trump közölte, hogy ezt a határidőt július 9-ig elhalasztja, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hosszabbítást kért. A következő kereskedési napon, kedden a főbb indexek emelkedtek.

Címlapkép forrása: Bill Pugliano/Getty Images