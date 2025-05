Láthatatlan válság fenyeget: már az alapoknál elbukhat a zöld átállás

Hiába pörögnek a villamosenergia-beruházások világszerte, egy kevéssé ismert iparági szűk keresztmetszet, a transzformátorhiány lassítja az átállást: Európában és Észak-Amerikában akár öt évet is várni kell a kulcsfontosságú berendezésekre.

Electrify everything

– vagyis villamosítsunk mindent. Ez most a klímasemleges gazdaságra való átállás egyik legfontosabb jelszava.

A gyakorlatban azonban az elektrifikáció nem halad olyan gyorsan, ahogyan azt a klímacélok diktálnák. A Bloomberg podcast-sorozatában most egy olyan szűkületre hívták fel a figyelmet, ami eddig kisebb hangsúlyt kapott: transzformátorhiány.

Az iparág rendkívül konzervatív. A legtöbb áramhálózat-üzemeltető állami tulajdonban van, vagy szigorúan szabályozott. Egyetlen céljuk: hogy ne legyen áramszünet

– mondja Akshat Rathi, a hírügynökség műsorvezetője. Ezért ragaszkodnak a megszokott, ellátásbiztonsági szempontokból kipróbált transzformátormodellekhez, ahelyett hogy új technológiákat próbálnának ki.

A villamos energia kulcseleme: a transzformátor

Kezdjük az alapoknál: a transzformátor egy olyan berendezés, amely megváltoztatja az elektromos áram feszültségét. Például a szélerőművek által termelt magas feszültségű áramot képes letranszformálni a háztartások által is használható mértékre - ez Magyarországon 230 V.

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az áramot hatékonyan lehessen szállítani nagy távolságokra.

A transzformátorok mindenhol ott vannak, csak nem vesszük észre. Az Egyesült Államokban körülbelül 80 millió darab van, nagyjából minden negyedik emberre jut egy

– emlékeztet Rathi.

A baj ott kezdődik, hogy ezekből az iparág alapját jelentő berendezésekből

nincs elég.

Az egyedi, ipari méretű transzformátorokra akár öt évet is várni kell – míg egy napelemparkot egy éven belül fel lehetne építeni, ha lenne mivel a hálózatra kötni. A gyártók, mint például a GE Vernova vagy a Hitachi Energy, egyszer már pórul jártak: a 2000-es évek végén, a pénzügyi válság előtt fellendülésre számítottak, bővítették kapacitásaikat – aztán jött az összeomlás, és komoly veszteségeket szenvedtek el.

Ezúttal sokkal óvatosabbak. Nem akarnak újra rossz befektetési döntéseket hozni. Csak akkor bővítenek, ha a kormányok garantálják a keresletet

– magyarázza Rathi.

A transzformátorokat alkotó anyagokkal is gond van: a berendezések belső magja egy speciális szilícium acéllemezből készülnek, amit csak kevés vállalat készít.

A szilíciumacél egy acél ötvözet, amelynek szilíciumtartalma 0,8–4,8 százalék. Ezt azért használják a transzformátor vasmagjaként, mert maga a szilíciumacél erős mágneses vezetőképességű mágneses anyag.

A réz ára is megugrott. Ráadásul a beszélgetés során kiemelték, hogy a 80 ezer (!) különféle modell gyártása nehézséget jelent: nincs szabványosítás, szinte minden darab egyedi.

Egy GE Vernova angliai gyára a bővítést követően évente 36 nagy teljesítményű transzformátort tud majd legyártani – ez semmiség ahhoz képest, hogy mekkora az igény

– mondja Rathi, miután lehetősége volt meglátogatni a vállalat gyártóüzemét.

A transzformátorhiány miatt már most is számos beruházás késik. A mesterséges intelligencia alapú adatközpontokat építő nagy technológiai cégek – például a Microsoft – kénytelenek több tízszeres árat fizetni, csak hogy előbbre kerüljenek a sorban. Egy amerikai atomerőmű újraindításához a Microsoft 100 millió dollárt fizetett egyetlen transzformátorért. "Ennek normál ára 2–3 millió lenne” – mondta Rathi. De a probléma nemcsak az új beruházásoknál, hanem a meglévő rendszerek karbantartásánál is megjelenik.

Ki a kivétel?

Miközben a nyugati világ vergődik, Kína gond nélkül gyártja a transzformátorokat – ráadásul nemcsak saját ellátására, de exportra is. Ez is mutatja, hogy a hosszú távú villamosítási stratégia része kell hogy legyen az alapinfrastruktúra megfelelő kiépítése.

Ha a nyugati országok versenyben akarnak maradni Kínával az AI, az elektromobilitás vagy a klímacélok terén, fel kell pörgetniük a transzformátorgyártást is

– figyelmeztet Rathi.

Néhány kormány felismerte a helyzet súlyosságát. Németország például garanciát vállal a transzformátorgyártók megrendeléseire – ha nem veszi meg az áramhálózat-üzemeltető, megveszi az állam. De a legtöbb helyen még nem érkezett meg a politikai "felébredés":

Ez egy láthatatlan válság. A politikusok nem ismerik fel, mert nem látványos. A transzformátor csak akkor kerül címlapra, ha felrobban – mint a Heathrow repülőtér 60 millió fontos áramszünete esetében

– összegzi Rathi.

Külön érdekesség, hogy nemrég a techmágnás, Elon Musk is arra figyelmeztetett: az AI fejlődését három fő tényező korlátozza: a chipek elérhetősége, az elektromos transzformátorok elérhetősége és az energiatermelés.

Ahogy megoldjuk a transzformátorhiányt, következő lépésben szembesülni fogunk az energiahiánnyal...szerintem a jövő év közepére ezt mindenki látni fogja

- hangsúlyozta.

