Sokkoló eredménnyel zárultak a magyar drograzziák

Három hónap alatt több mint 3500 kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás indult a DELTA Program keretében, miközben jelentős mennyiségű drogot és készpénzt foglaltak le. A hatóságok célzott fellépése kiterjedt a nagyobb bűnszervezetekre, az iskolai megelőzésre és a nyári időszak kiemelt kockázataira is.

A DELTA Program első három hónapjában több mint 3500 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos ügyekben. A hatóságok több mint 500 kilogramm drogot, 250 millió forint készpénzt és közel 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100, terjesztéshez használt járművet is elkoboztak.

A fellépés során nemcsak utcai dílereket, hanem nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódó nagyobb bűnszervezeteket is lelepleztek.

A rendőrség eddig 826 ügyet zárt le vádemeléssel, a legtöbbet Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében.

558 szórakozóhelyen tartottak ellenőrzést több mint 28 ezer egyenruhás bevonásával, és 1023 személyt értek tetten.

Csepelen egy droglaborban 7,5 tonna alapanyagot találtak, Tatabányán pedig egy 6000 tőből álló kannabiszültetvényt számoltak fel.

A rendőrség jelenleg 448 nyomozót von be a felderítésbe, a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal és a körzeti megbízottak munkája kulcsszerepet játszik, különösen a kisebb településeken. Megkezdődött a kockázatelemzés a veszélyeztetett településeken, és prevenciós programok indultak a megyei kapitányságok együttműködésével.

A drogellenes kampány az iskolákban is jelen van, a Klebelsberg Központ, a Máltai Szeretetszolgálat, a polgárőrség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is részt vesz a felvilágosító munkában. A nyári hónapok új kihívásokat jelentenek, ezért a rendezvények és az online kereskedelem figyelése is kiemelt feladat lesz.

A programot 3 milliárd forintos állami támogatás segíti.

Több szakértő, civil szervezet szerint az iskolákra hárított drogprevenciós kampány mögött valójában kormányzati stratégia és szakmai alap nélkül meghozott szigorítások állnak, valamint szerintük a letartóztatások magas számát az egy-egy marihuánás cigaretta miatt előállított fiatalok adják.

Az érintettek szerint a megelőző kampányokban a védőnők és rendőrök szerepvállalása nem önmagában problémás, hanem az, hogy nincs valódi felkészítésük, módszertani támogatásuk és valós párbeszéd a fiatalokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images