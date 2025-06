Drámai bejelentést tett az egészségügyi államtitkár

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Hetek című lapnak adott interjújában megerősítette, hogy a következő két évben nem terveznek béremelést az egészségügyi ágazatban, valamint bejelentette a Dél-Budai Centrumkórház projekt leállítását - számolt be a 24.hu

Takács Péter egyértelművé tette, hogy 2025-ben és 2026-ban nem szerepel a tervek között az egészségügyi dolgozók bérének emelése.

Az államtitkár sajátos megközelítéssel reagált a béremelés elmaradására.

"Mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben, – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak, és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében – azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé. Szóval lesz keresletnövekmény az egészségügyben, csak nem pántlikázottan, hanem a családpolitika keretein belül"

– fogalmazott az államtitkár.

Az interjúban Takács Péter megerősítette azt is, hogy végleg leállították a Dél-Budai Centrumkórház beruházását, amelyre eddig összesen 18 milliárd forintot fordítottak – ebből 4 milliárdot csak az idei évben. "2019-ben egy dübörgő magyar és európai gazdasággal lett volna realitása, most nincs. Kellettek volna hozzá még uniós fejlesztési források és akkor megvalósulhatott volna. Most viszont teljesen reális döntés volt a kormánytól, hogy félretette a projektet" – jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár.

