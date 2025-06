Kiszivárgott a kormányzati lista: 25 népszerű gyógyszer árát fagyaszthatják be

Hetek óta zajlanak a tárgyalások a kormány és a gyógyszeripari szereplők között egy önkéntes árkorlátozási megállapodásról, amely fékezné a nem támogatott, vény nélkül kapható gyógyszerek árának emelkedését. Egy az Indexhez kiszivárgott lista szerint az intézkedés olyan népszerű készítményeket érinthet, mint a megfázás elleni szerek, fájdalomcsillapítók, vitaminok, és gombaellenes szerek. A kormány célja az árak 2024 végéig történő befagyasztása, miközben a Gazdasági Versenyhivatal is támogatja az inflációellenes lépést.

Hetek óta tárgyal a kormány a gyógyszeripari szereplőkkel egy olyan önkéntes megállapodásról, amely árkorlátozással fékezné meg a nem támogatott, vény nélkül kapható gyógyszerek árának emelkedését. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke szerint „nemes feladat” az ilyen jellegű egyeztetés, amelynek célja a lakosság terheinek enyhítése. A tárgyalásokat Nagy Márton gazdasági miniszter vezette, és

már májusban nyilvánosan is jelezte, hogy a szabadáras készítmények drágulása nem maradhat reakció nélkül.

A megbeszélések heti rendszerességgel zajlottak, és mostanra – a jelek szerint – a legtöbb kérdésben megszületett az egyetértés.

A kormány az elmúlt években több szektorban is alkalmazott árkorlátozási eszközöket – az élelmiszer-kereskedelemtől kezdve a banki hitelek kamatplafonjáig. A gyógyszerpiacra most kiterjesztett önkéntes árszabályozás illeszkedik a kabinet inflációellenes politikájába, amelynek célja a lakossági kiadások mérséklése a piaci verseny élénkítésével. Bár a patikák árréséhez nem nyúlna a kormány, a szabadáras termékek árszintjének befagyasztása érdemi hatással lehet a fogyasztói árakra is.

Az Index birtokába jutott egy táblázat, amely részletesen felsorolja azokat a vény nélkül kapható gyógyszereket, amelyek az árkorlátozás hatálya alá eshetnek.

A lista szerint összesen 25 nem támogatott, vény nélkül kapható gyógyszer lehet érintett az önkéntes árkorlátozásban.

Állítólag az árkorlátozás főként a nem támogatott, szabadáras termékekre vonatkozna – ezek közé tartoznak például a megfázás elleni szerek, láz- és fájdalomcsillapítók, valamint különböző vitaminok.

A felsorolásban olyan ismert és gyakran használt készítmények szerepelnek, mint

a Panangin, Algopyrin, Algoflex Forte Dolo, Rhinospray Plus, No-Spa, vagy épp a Neo Citran és az ACC Long pezsgőtabletta.

Szerepelnek továbbá fájdalom- és gyulladáscsökkentők (pl. Voltaren Dolo, Advil Ultra Forte),

emésztésjavítók (Normaflore, Magnosolv),

vitamin- és immunerősítő termékek (Béres csepp extra),

valamint gombaellenes szerek is, mint a Canesten vagy a Kitonail körömlakk.

Az érintett gyógyszerek köre jól mutatja, hogy a korlátozás széles spektrumú, a lakosság körében leggyakrabban vásárolt szabadáras termékeket célozza meg.

A kormány célja, hogy 2024. december 31-i szinten rögzítsék, önkéntes alapon az árát ezeknek a készítményeknek. A kormány egyfajta „puha beavatkozással” próbál hatni az árakra: az önkéntes árplafon alkalmazása mellett nem kíván közvetlen árszabályozást bevezetni, és kiemelten fontosnak tartja az ellátásbiztonság fenntartását. A gyógyszergyártók, valamint a nagy- és kiskereskedelmi partnerek többsége nyitott az együttműködésre, a keretekről pedig – a jelek szerint – már részben meg is állapodtak.

A Gazdasági Versenyhivatal támogatásáról biztosította az intézkedést, amelyet piaci önmérsékletként értékel. Rigó Csaba Balázs GVH-elnök hangsúlyozta, hogy a piaci verseny erősödése alacsonyabb árakat eredményezhet, és ha az árkorlátozás végigmegy az értékláncon, akkor annak fogyasztói jóléti hatása van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen típusú önkéntes árkorrekciók nem esnek tiltott versenykorlátozó megállapodások alá, ha azok nem a piaci szereplők közötti egyeztetés, hanem önálló üzleti döntések eredményei.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images