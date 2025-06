További lazítással hevítik fel a világgazdaság motorországát

Az indiai jegybank a vártnál nagyobb mértékben, 50 bázisponttal csökkentette irányadó kamatlábát, miközben a mérsékelt infláció lehetőséget adott az amúgy is erőteljes gazdasági növekedés további támogatására.

A Reserve Bank of India (RBI) pénteken 5,50 százalékra csökkentette az irányadó kamatlábát.

Ez már a harmadik egymást követő kamatcsökkentés, és 2025-ben összesen 100 bázispontos lazítást jelent, amely februárban egy 25 bázispontos vágással kezdődött, majd áprilisban folytatódott.

Sanjay Malhotra, az RBI kormányzója kijelentette, hogy az infláció jelentősen mérséklődött, és jól illeszkedik a jegybank 4 százalékos céljához. A maginfláció várhatóan szintén visszafogott marad.

Az indiai kiskereskedelmi infláció a vártnál gyorsabban lassult az elmúlt hónapokban, és áprilisban közel 6 éves mélypontra,

3,16 százalékra csökkent, ami jóval a jegybank 4 százalékos középtávú célja alatt van.

India gazdasága továbbra is ellenállónak bizonyul, a GDP-növekedés a január-márciusi negyedévben 7,4 százalékra ugrott. Malhotra szerint bár India már most is gyors ütemben növekszik, a cél a még magasabb növekedési ütem elérése.

