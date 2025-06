Milliárdos bizniszt hoz Trumpnak a pálfordulása – Már készül a jogszabály az új kulcsiparágról

Vannak arra utaló jelek, hogy az Egyesült Államok végre törvénybe foglalhatja a kriptovaluta-szektor egyes részeire vagy egészére vonatkozó alapvető szabályokat. A törvényjavaslat kidolgozása során a törvényhozók jól tennék, ha megvizsgálnák az Európában nemrégiben bevezetett keretrendszert.

Néhány évvel ezelőtt az Atlantic Council közzétett egy jelentést, amelyben kiemelte, hogy világviszonylatban milyen figyelemre méltó eltérések mutathatók ki a kriptovalutákhoz való hozzáállásban – a felmérésben szereplő 45 országban ezek a fizetőeszközök általában legálisak, 20 országban részben tiltottak, tízben pedig teljesen tiltottak.

Ugyanez a véleménykülönbség az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleten (SEC) belül is megtalálható.

A z új elnök, Paul Atkins a kriptovaluták lelkes híve, aki korábban egy kriptoszektorban érdekelt cég elnöke volt,

a kriptovaluták lelkes híve, aki korábban egy kriptoszektorban érdekelt cég elnöke volt, míg a testület hivatalban maradt demokrata biztosa, Caroline Crenshaw a SEC új, "kriptobarát" szemlélete ellen emelt szót. Elítéli a felügyelet azon döntését, amellyel felhagy a szektorban működő cégek elleni – általa megalapozottnak tartott – végrehajtási eljárásokkal. Szerinte Atkins megengedőbb megközelítése problémákat fog okozni.

Ezek az éles ellentétek – valamint a SEC és az Amerikai Határidős Árutőzsde-felügyelet (CFTC) közötti hatásköri vita – hátráltatták az iparág stabil szabályozási keretének megteremtésére irányuló amerikai lépéseket.

Míg a SEC azon az állásponton van, hogy a kriptodevizák az értékpapírokhoz hasonlóak,

addig a CFTC igyekszik azokat árucikként (commodity) jellemezni.

Nem meglepő módon mindkét felügyelet álláspontja azt sugallja, hogy neki kellene a fő szabályozó hatóságnak lennie.

A szabályozási patthelyzet azonban hamarosan megoldódhat.

Először is Donald Trump pálfordulást hajtott végre a kriptoszektor javára. Alig négy évvel ezelőtt még „átverésnek” nevezte a Bitcoint.

Most már neki és a feleségének saját memecoinja van. Bár a $MELANIA értéke gyorsan visszaesett, úgy tűnik, az elnök milliárdokat keres a $TRUMP vállalkozásával, sőt, még vacsorát is adott a memecoin legnagyobb befektetőinek.

Trump a kriptoszektor általa előadott lelkes népszerűsítését arra használta fel, hogy békét kössön a Szilícium-völggyel. Emellett kiadta azt a végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a Federal Reserve-nek, hogy jegybanki digitális valutát hozzon létre, amelyet egyesek a magán digitális ajánlatok potenciális állami versenytársának tekintenek.

A szabályozási patthelyzet megoldására vonatkozó második jelnek a kongresszusban kialakuló konszenzus nevezhető: a törvényhozók ugyanis felismerték, hogy a szektor számára szilárd jogi keretre van szükség. Az amerikai stablecoinok nemzeti innovációjának irányításáról és létrehozásáról szóló törvénytervezet (GENIUS) támogatottsága például az elmúlt hetekben erősödött a szenátusban, és Elizabeth Warren szenátor folyamatos ellenállása ellenére a tervezet egyértelmű többséggel rendelkezik.

A képviselőházban a tervezet elfogadásához talán több munkára lesz szükség. Végső soron azonban valószínűnek tűnik, hogy a stablecoinok hasznos jogi környezetet kapnak az átláthatóságra és az eszközfedezetre vonatkozó működőképes szabályokkal. A Standard Chartered becslése szerint, ha a jogszabály elfogadásra kerül,

az amerikai stablecoinpiac értéke a jelenlegi nagyjából 240 milliárd dollárról 2028 végére 2 ezer milliárd dollárra fog nőni.

Ennek az összegnek a nagy részét amerikai állampapírokba fektetik majd be, ami hasznos lökést adhat egy olyan kormányzatnak, amelynek jelentős hiányt kell finanszíroznia.

Való igaz azonban, hogy a GENIUS-törvény elfogadásával továbbra is jelentős bizonytalanság maradna más, kényesebb digitális eszközökkel kapcsolatban. De ezeknek is hasznára válhat a megváltozott törvényhozói hangulat.

A Bitcoin árfolyama ismét megugrott, feltehetően annak a várakozásnak (vagy talán csak reménynek) köszönhetően, hogy a kongresszus elfogadja azt a nézetet, hogy a kriptovalutákat az enyhébb kezű CFTC-nek kellene szabályoznia.

Bár a törvényjavaslat, amely ezt a célt szolgálta volna, tavaly megbukott, a politikai helyzet azóta megváltozott.

Mivel számos más ország is küzd ezekkel a kérdésekkel, felmerülhet a kérdés, hogy létezik-e egy olyan egyértelmű modell, amelyet az USA-nak követnie kellene. Washingtonban manapság nem divat Európára példaként hivatkozni. Trump ugyanis úgy véli, hogy az EU-t éppen azért hozták létre, hogy „kihasználja az Egyesült Államokat”. Pedig az EU már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és előállt egy életképesnek tűnő lehetőséggel, a kriptoeszközök piacairól szóló rendelettel (MiCA).

A MiCA-t (amely elnevezés nem úgy cseng, mint a GENIUS) 2023-ban fogadták el, de csak 2024 végén léptett hatályba, így még túl korai lenne teljes mértékben értékelni a hatásait. Mindazonáltal jó okunk van azt feltételezni, hogy a jogszabály következménye messzemenő lesz. Valójában az EU-ban forgalomban lévő stablecoinok megfelelő eszközfedezetére vonatkozó szabályai már most is hatással vannak a piacra.

Az a követelmény, hogy a tartalékokat stabil, szilárd eszközökben kell tartani, nem vitatható; de az a kikötés, hogy azok legalább 30%-át uniós bankokban kell tartani, problémákat okozott a Tether és a Circle kriptovaluták számára (bár utóbbi a jelek szerint kész megfelelni). A MiCA szerinti engedélyt kérő szervezetnek kezdetben a helyi szabályozó hatósághoz kell fordulnia, azonban, ha eszközei rendszerszintűvé válnak, uniós szintű szabályozás alá kerülhetnek.

Lehet, hogy a MiCA tanulságokkal szolgálhat az amerikai jogalkotók számára? Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta az amerikai bankároknak, hogy nem fogja „kiszervezni” a szabályozást nemzetközi szerveknek (ami riadalmat keltett a Bázeli Bizottságban, amelynek jövője most bizonytalan). De egy ötlet máshonnan való átvétele nem kiszervezést jelent. És különben is, bármiben is állapodjanak meg végül a stablecoinok szabályozásának részletei kapcsán – ez a folyamat most úgy tűnik hamarosan lezárul –, lesz még tennivaló, mert a "tiszta", fedezet nélküli kriptovaluták egyéb problémákat is felvetnek. Az EU MiCA-keretrendszerének érdeme, hogy ezekre is kiterjed.

Ez utóbbi kérdésben a kongresszusból érkező jelzések egyszerre több irányba mutatnak. A stratégiai Bitcoin-tartalékot javasló vagy a korrupció kérdését célba vevő (Trump saját pénzügyi érdekeire alig burkoltan utaló) törvényjavaslatokat nem valószínű, hogy elfogadják. Ehelyett a képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának és a szenátus banki kérdésekkel foglalkozó bizottságának közösen meg kellene fontolniuk, hogy a kérdés szabályozását körbejáró missziót indítsanak az EU brüsszeli irodáiba. Biztosan jókat fognak majd ott enni, és talán még tanulnak is valamit.

Howard Davies

Az angol jegybank kormányzóhelyettese volt 1995 és 1997 között, majd ezt követően 2013-ig a brit pénzügyi felügylet elnökeként dolgozott. A NatWest Group elnöke 2015 óta. 2003 és 2011 között a London School of Economics igazgatója volt.

