A kormány is most szembesül intézkedéseinek hatásával

A rövid héten elsősorban inflációs adatokra figyelhetnek a befektetők, a magyar mellett az amerikai áremelkedésről szóló statisztika is most jelenik meg. Emellett friss jelentést kapunk a költségvetés helyzetéről, ami akár aggasztó hírt is hozhat a kormány számára, hiszen idén is ingatag lábakon áll a büdzsé.

Az elmúlt hetekben elsősorban a vámháborúval kapcsolatos fejlemények, illetve az orosz-ukrán háború hírei mozgatták meg a befektetők fantáziáját. A kezdeti ijedség után úgy tűnik, mégsem lesznek olyan kemények Donald Trump vámintézkedései, vagy legalábbis kompromisszum-késznek mutatkozik az amerikai elnök.

Moszkva és Kijev között nem látszik enyhülni a háborús feszültség, lassan Trump is feladja békekezdeményezését. Amíg a felek nem tudnak legalább egy átmeneti fegyverszünetről megegyezni, addig nem is érdemes komoly pozitív fejleményre számítani. Ez pedig továbbra is nyomás alatt tartja a világ tőzsdéit.

A forint piacán hetek óta alig látszik elmozdulás, a 402-404-es szűk sávba ragadt be az euró árfolyama. Elsősorban a vonzó carry trade az oka, hogy a magyar deviza ilyen stabilan tartja magát, hiszen a jelek szerint az erősödés irányába nincs komoly tere a forintnak, a gyengülést pedig a magas kamatkülönbözetünk akadályozza meg.

A pünkösdhétfő miatt rövidített hetünk lesz, hiszen világszerte szünnapot tartanak a tőzsdéken. Egyedül Kínában jelentek meg hajnalban fontos inflációs és külkereskedelmi adatok.

Így igazán csak kedden indul be a hét, amikor rögtön a friss értékpapír statisztikát közli a KSH. Délelőtt pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé az államháztartás előzetes májusi adatait, melyek izgalmakat tartogathatnak. Az év első hónapjaiban ugyanis immár szokás szerint az egész éves hiánycél jelentős részen teljesült, így most a befektetők is fokozottan figyelnek a friss költségvetési adatokra.

Szerda reggel jön a hét legfontosabb adata magyar szempontból, hiszen

a KSH a májusi inflációs statisztikát publikálja.

Ebben már nem csak az élelmiszerek, hanem részben a higiéniai cikkek árrésstopjának hatása is megjelenik, hiszen május közepén vezette be a kormány az intézkedést. Kérdés, hogy az újabb árkorlátozás után csökkent-e tovább az áprilisi 4,2%-ról az áremelkedési ütem. A nap második felében Amerikában is érkezik a friss inflációs adat és a költségvetés májusi beszámolója.

Csütörtökön csak néhány amerikai adatra lesz érdemes figyelni, a szokásos heti munkanélküli segélykérelmek száma mellett a termelői árak alakulása lehet érdekes.

A hét utolsó munkanapján sem fogunk unatkozni, hiszen pénteken jelenik meg az ipari termelés felülvizsgált adata, valamint az építőipar áprilisi teljesítményének adata. Európában a német és francia inflációs adat mellett az Eurostat publikál a magyarhoz hasonló statisztikákat, míg a tengerentúlon a Michigan fogyasztói bizalmi index friss adata érkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images