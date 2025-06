Figyelem, autósok! A VÉDA többet lát, mint gondolnánk

A VÉDA intelligens kamerarendszer mindig az aktuális sebességkorlátozásokat veszi figyelembe a közutakon, cáfolva azt a tévhitet, hogy az ideiglenes korlátozásoknál a korábbi, magasabb határértékek alapján mérne.

Bár a VÉDA intelligens kamerarendszer már egy évtizede működik Magyarország közútjain, még mindig számos tévhit kering működésével kapcsolatban - írja a bama. Az egyik legújabb félreértés szerint az ideiglenes sebességkorlátozásoknál – például útfelújítások esetén – a rendszer továbbra is az eredeti, magasabb sebességhatárt tekinti mérvadónak. Ez az állítás azonban teljességgel alaptalan.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata egyértelműen cáfolta ezt a feltételezést.

Tájékoztatásuk szerint a sebességellenőrzés során minden esetben az aktuális forgalmi rendet veszik alapul. A helyileg illetékes rendőri szervek folyamatosan monitorozzák az adott útszakaszokra vonatkozó közlekedési szabályokat, akár a közútkezelő jelzése alapján, akár saját észlelésük révén. A VÉDA rendszert ennek megfelelően frissítik: az ideiglenes korlátozásokat beállítják, majd a munkálatok befejezését követően visszaállítják az eredeti értékeket.

Mindebből következik, hogy az ideiglenes sebességkorlátozások figyelmen kívül hagyása ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mint az állandó jellegű szabályok megszegése. A rendszer naprakészen követi a változásokat, így a közlekedőknek mindig az aktuálisan érvényes előírásokhoz kell igazodniuk, különben bírságra számíthatnak.

A témával kapcsolatban egy pécsi szakoktató, Katona Ágnes arra hívta fel a figyelmet, hogy a VÉDA-rendszer funkcionalitása jóval túlmutat a sebességmérés határain. "A sebességmérő eszköz nem csak a gyorshajtás ellen találták ki: figyeli az övhasználatot, sőt azt is, ha épp a telefonunkat nyomkodjuk vezetés közben, valamint azt is észreveszi, ha a forgalmi engedélyünkkel nem stimmel valami" – magyarázta a szakember. Ennek következtében akár olyan szélsőséges eset is előfordulhat, hogy a kamerarendszer egyidejűleg több szabálysértést is rögzít, ami elegendő büntetőpontot eredményezhet a vezetői engedély azonnali bevonásához.

