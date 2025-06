Hamarosan kiderül, csodaszer-e az árrésstop

Az áprilisi 4,2% után májusban stagnálhatott az infláció Magyarországon, kérdés, hogy a kormány által bevezetett újabb árrésstopok milyen hatással voltak a háztartási cikkek áraira – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Abban elég nagy egyetértés van, hogy az árkorlátozó intézkedéseket csak a 2026-os parlamenti választások után szünteti majd meg a kormányzat, így egyelőre lefojthatják az áremelkedési ütemet.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Inflációs kilátások is szóba kerülnek majd október elején a Budapest Economic Forum konferencián. Vegye meg a jegyét most kedvezményesen!

Megpihent a magyar infláció?

Áprilisban tavaly november óta nem látott szintre, 4,2%-ra csökkent a magyar infláció a KSH statisztikája szerint. A Portfolio által megkérdezett szakértők májusban sem számítanak komoly változásra, a szerda reggel érkező adat várhatóan ismét 4,2%-os éves áremelkedési ütemet mutat majd.

Az előrejelzések szűk sávban szóródnak, hiszen senki nem vár 4% alatti értéket, miközben a legmagasabb érték is 4,6%.

A prognózis elsőre azért lehet meglepő, mert az elmúlt egy hónapban lépett életbe a háztartási cikkekre kivetett árrésstop, ami elvileg csökkentené az inflációt. Ugyanakkor ennek hatása lényegesen kisebb, mint az élelmiszerekre életbe léptetett hasonló korlátozásé, illetve a május 19-i bevezetés miatt a hatás szinte teljes egészében majd csak a júniusi adatban jelenik meg.

Az árrésszabályozás mellett a csökkenő üzemanyagárak, illetve a kedvező európai inflációs folyamatok is támogatják a hazai pénzromlási ütem csökkenését – emelte ki kommentárjában Koncz Péter. A Századvég Gazdaságkutató közgazdásza szerint még így is a jegybanki célsáv (3 plusz-mínusz 1 százalék) felett maradhat az áremelkedés a szolgáltatások erőteljes drágulása és a még mindig magas élelmiszerinfláció miatt. A két főcsoport a teljes fogyasztói kosár több, mint 55 százalékát teszi ki, így a leginkább meghatározóak az inflációs folyamatokban.

Az árrésstopos termékek árcsökkentése 2025 március második felében és áprilisban már megtörtént. Itt további ármérséklődés nem várható, sőt a beszállítói árak feltételezett emelkedésével párhuzamosan, inkább némi növekedés – véli Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Szerinte a nem-árrésstopos termékek körében viszont további áremelkedés várható, különösen az árrésstop meghosszabbítása következtében, mivel a boltok nem bírják el a veszteséget huzamosan. Kimagasló lehet a májusi zöldség-gyümölcs árindex.

Az infláció 2026 első hónapjaiban átmenetileg 3% alá mérséklődhet, amennyiben az adminisztratív árintézkedések fennmaradnak, viszont amennyiben kivezetésre kerülnek jövő év közepén (a telekommunikációs szolgáltatókkal kötött megállapodás mintájára), akkor 2026 második felében ismét 4% fölé emelkedő inflációs mutatókra számítok – fogalmazta meg a jövő évi kilátásokat Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.

Az üzemanyagárak tovább estek, azonban a szolgáltatások még mindig érdemben átlag felett drágulhattak – jósolják az MBH Bank makrogazdasági elemzői. Szerintük az árrésstopok miatt legalább augusztus végéig nem kell számítani az élelmiszerárak emelkedésére, de az árcsökkenés mérséklődhetett áprilishoz képest.

Fontos lenne látni, hogy a lakosság inflációs várakozása a következő hónapokban fokozatosan csökken, mivel az jelenleg még mindig nagyon magas

- hangsúlyozták az MBH elemzői.

Két narratíva alapján magyarázható a májusi adat Virovácz Péter szerint:

Egyrészt havi alapon stagnálhattak az árak, ami mindenképpen tekinthető kedvezőnek és elmondható, hogy az inflációt fékező intézkedések hatékonyan működnek. Ugyanakkor az ING Bank elemzője szerint nem csak a kormányzati intézkedésekkel magyarázható a kedvező tendencia, hiszen árrésstop maga érdemben már vélhetően nem húzta le az élelmiszerárakat havi szinten, ugyanakkor a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók által vállalt árbefagyasztás hatásai a májusi adatban érvényesülnek először. Emellett azonban az üzemanyagok árának megfigyelési időszak alatti jelentős esése lesz az, ami leginkább visszahúzza majd az egyhavi inflációs rátát. A másik narratíva az év/év indexhez kapcsolódik Virovácz szerint, amely változatlanul 4,2 százalékon állhat. Mindez azt jelentené, hogy továbbra is cél felett alakul az infláció egy olyan magyar gazdaságban, amely 2022 közepe óta stagnál, amelynek kibocsátási rése negatív (tehát keresleti oldalról dezinflációs nyomás van) és ahol mindemellett számos árleszorító intézkedés van érvényben. A keresleti infláció hiányában és az energiaárak csökkenésének ellenére magasan ragadó infláció semmiképpen sem tekinthető kedvező folyamatnak. Ez is jól jelzi, hogy mára már mennyire jelentősen áthatja a magyar gazdaságot a magas szinten beragadt inflációs várakozás.

Elsősorban az élelmiszerárak és a nagyobb szolgáltatói akciózások miatt egy lefelé meglepetést is el tudunk képzelni

- vélekedik Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője. Szerinte csökken a vállalatok árazási ereje és valószínűleg az importárak is stabilak tudnak maradni, így csökkentették az év egészére vonatkozó inflációs várakozásukat.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere 4,6%-os előrejelzésével a legmagasabb prognózist adta, szerinte ennek oka a bázishatás, mivel tavaly májusban az árszínvonal havi alapon 0,1 százalékkal csökkent. Szerinte az élelmiszerek árrésstopja hatására az infláció mintegy 0,8 százalékponttal lehet alacsonyabb, mint anélkül lenne. A májusi inflációt a drogériákra kivetett árrésstop még nem befolyásolta, hiszen az csak 19-én lépett életbe, azaz nagyon kevés olyan nap volt az adatfelvételi időszakban (a hónap első 20 napja), amikor ez az intézkedés már érvényben volt. A drogériák árrésstopjának a termékek fogyasztói kosárban betöltött súlya miatt egyébként is kisebb lehet a szerepe, mint az élelmiszerek árrésstopjának, inflációcsökkentő hatása legfeljebb 0,1-0,2 százalékpontra becsülhető.

Érdekesség, hogy

rövid távon egyik elemző sem számít az árrésstopok kivezetésére,

a többség szerint várhatóan majd csak 2026-ban, a parlamenti választások után dönt úgy a kormány, hogy véget vet a korlátozásoknak. Ennek eredményeként viszont

lényegesen feljebb kerültek a 2026 végi várakozások,

az egy hónappal ezelőtti 3,8% után már 4,4%-os inflációt várnak az elemzők jövő év végére, mivel az árrésstopok kivezetése hozhat ismét egy megugrást.

Megkockáztathat így egy kamatcsökkentést az MNB?

Az EKB júniusi kamatcsökkentése után a kedvezőbb – jegybanki célsáv felső széle közelében oldalazó – hazai inflációs adatok teret nyithatnának az MNB számára a kamatvágásra, azonban a magasabb maginfláció, illetve a pénzügyi stabilitás fenntartása óvatosságra intheti a Monetáris Tanácsot a következő hónapok folyamán – véli Koncz Péter.

Amit monetáris politikai szempontból a leginkább érdekes lesz figyelni az a maginfláció, itt az előző hónaphoz képest 20 bázispontos csökkenést várunk az éves indexben, szintén lefelé mutató kockázatokkal – emelte ki Becsey Zsolt. A piperecikkekre kiterjesztett árkorlátozások és a soron következő, gyógyszereket érintő beavatkozások is lefelé hatással bírnak az inflációs kilátásokra, azonban az MNB-nek az ezen hatásoktól szűrt árindexet lesz szükséges figyelnie – tette hozzá az Unicredit szakembere. Szerinte ebben is lesz lefelé mozdulás, így

egy kamatcsökkentés még beleférhet idén a jegybanknak.

Aligha várhatjuk, hogy a májusi inflációs helyzetkép bármit is módosítana a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáján – emelte ki Virovácz Péter. A maginfláció és a fő inflációs mutató is a jegybanki célsávon kívül alakulhat, miközben az inflációs várakozások magasan ragadhattak és a külső környezet sem éppen a kiszámíthatóság mintaképe. Ebben a helyzetben a jegybank továbbra is a szigorú hangnem fenntartásában lehet érdekelt az ING Bank elemzője szerint. Szerinte az idei évet az alapkamat a jelenlegi 6,50 százalékon zárhatja.

A Magyar Nemzeti Banknak monetáris politikája formálásakor figyelembe kell vennie a jövőben várható inflációs folyamatokat is, hiszen erre tud hatni – ennek megfelelően egyelőre nem látható, hogy a monetáris politika mitől tudna lazítani, függetlenül a most megjelenő inflációs adattól. Ugyanakkor mivel ezek a kamatcsökkentési várakozások mégis fel-felbukkannak, az inflációs adat mégis befolyásolhatja az árfolyamot – vélekedik Regős Gábor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images