Olyan ötlete van a republikánusoknak, amibe beleremeghet az amerikai jegybank

A banki tartalékokra fizetett kamat eltörlésének ötlete komoly következményekkel járhat az amerikai bankszektor, a pénzpiacok és a monetáris politika szempontjából – figyelmeztet a JPMorgan. Ted Cruz szenátor a múlt héten vetette fel a radikális költségcsökkentési javaslatot, amely a Federal Reserve egyik kulcsfontosságú eszközét érintené.

Ted Cruz szenátor a múlt héten a CNBC-nek adott interjúban vetette fel, hogy

a Kongresszus akár el is törölhetné a tartalékszámlák után fizetett kamatot a kormányzati kiadások csökkentése érdekében.

Az említett interjúban Ted Cruz hozzátette, hogy a Szenátusban „élénk vita” folyt a kérdésről, de ő maga sem biztos abban, hogy valóban sor kerül-e a változtatásra. A JPMorgan Chase & Co. stratégái. szerint az egyes bankok által a Federal Reserve-nél elhelyezett készpénz után fizetett kamat eltörlésére vonatkozó javaslat megrázkódtatásokat idézhet elő a bankszektorban, a finanszírozási piacokon és az amerikai monetáris politikában – figyelmeztetnek

Jelenleg a tartalékszámlák kamata (IORB) 4,4%, a banki tartalékállomány pedig 3,2–3,3 ezer milliárd dollár között mozog. Teresa Ho vezetésével a JPMorgan szakértői kiszámolták, hogy ha az átlagos tartalékszint 3000 milliárd dollár lenne és az IORB kamat 3,5%, akkor

az állam mintegy ezer milliárd dollárt spórolhatna meg egy évtized alatt.

Az IORB bevezetésére majdnem két évtizede került sor a globális pénzügyi válság idején, azóta pedig a Fed rövid távú kamatszabályozásának egyik kulcseszköze lett. Ennek eltörlése átalakítaná a bankok likviditáskezelését, több pénz áramolhatna vissza a pénzpiacokra, és kiszoríthatná a meglévő szereplőket az állampapír-, repo- és jegybankközi piacokról – figyelmeztet a JPMorgan.

„Egy ilyen lépés súlyosan érintené a bankok jövedelmezőségét és likviditáskezelését, csökkentené a rövid távú kamatokat, megnövelné a Fed állandó hiteleszközeinek igénybevételét, és legfőképpen veszélyeztetné a Fed pénzpiaci kamatok feletti kontrollját” – írták a szakértők június 6-i ügyféljegyzetükben.

Az amerikai Kongresszus 2006-ban engedélyezte először a Fed számára, hogy kamatot fizessen a banki tartalékokra a Financial Services Regulatory Relief Act révén. Az eredeti terv szerint ez csak 2011-től indult volna, de a 2008-as válság miatt előrehozták a bevezetést a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Azóta a Fed bevezette az overnight reverse repo (ON RRP) eszközt is, amely lehetővé teszi, hogy kamatot fizessen a nála ideiglenesen parkoltatott likviditásra.

Amennyiben valóban eltörölnék az IORB-ot, a bankok számára költségesebbé válna a tartalékok tartása,

miközben a likviditási szabályozások – például a likviditásfedezeti mutató (Liquidity Coverage Ratio) vagy a belső stressztesztek – továbbra is meghatározott tartalékszinteket írnak elő. Ez arra késztethetné az intézményeket, hogy kockázatosabb eszközökhöz nyúljanak, illetve átalakítsák likviditáskezelési stratégiáikat.

További következmény lehet, hogy a pénz a T-bill, repo és jegybankközi piacok felé áramlik, így az ezekhez kapcsolódó kamatok csökkenhetnek, veszélybe sodorva a Fed azon képességét, hogy az ON RRP eszközzel megakadályozza a piaci kamatok beszakadását.

Ha a bankok kevesebb tartalékot tartanak, nőhet a kereslet a jegybanki likviditási eszközök, például a Standing Repo Facility és a Discount Window iránt – figyelmeztet a JPMorgan.

Cruz javaslata mögött az a szélesebb körű vita húzódik meg, hogy a Fed visszatérhetne-e a válság előtti működési modellhez, ahol a monetáris politikát napi piaci műveleteken keresztül, minimálisan meghatározott jegybanki kamatszint mellett irányítja. Ez az úgynevezett „korridor rendszer” kisebb jegybanki mérleget és kevesebb Fed-tulajdonban lévő állampapírt jelentene.

A JPMorgan szerint azonban ez valószínűtlen, mert több állampapír kerülne „nem Fed-kézbe”, ami magasabb hozamprémiumot eredményezhetne a piacon.

„Lényegében az IORB megszüntetése aláásná a Fed kontrollját a pénzpiaci kamatok felett, megnehezítve a monetáris politikai célok elérését. Az IORB és az ON RRP elengedhetetlen eszközök a rendszerben lévő többletlikviditás kezeléséhez” – zárják gondolataikat Ho és kollégái.

Ted Cruz szenátor javaslata remélhetőleg megmarad a fiókoknak, mivel ha jogerőre emelkedne, akkor a monetáris politika hatékonysága nagymértékben csökkenne, hiszen a jövőben az amerikai jegybanknak sokkal nehezebb és körülményesebb lenne a likviditás szabályozása, ami főleg válsághelyzetekben kiemelkedően fontos.

Címlapkép forrása: Shutterstock