Beperli Magyarország az EU Bíróságát

Pert indít a magyar állam az Európai Unió (EU) Bírósága ellen, hogy így támadja meg a testület azon döntését, amely naponta egymillió eurós büntetést szabott ki az országra - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György a műsorban felidézte, hogy Magyarország ellen számos esetben indított eljárást az EU a migránsok miatt, ezek között van az az ügy is, ami miatt naponta egymillió eurós bírságot szabtak ki az országra. Hozzátette, az EU azt akarta elérni, hogy a migránsok Magyarországon nyújthassák be a menekültkérelmüket, és ne egy másik országban, például Szerbiában. "Ez egy világos felhívás arra, hogy be kell engedni az illegális bevándorlókat" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ebben az ügyben egy lehetősége van a kormánynak:

egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indítanak pert az unió bírósága ellen.

Mint megjegyezte, a "komoly reputációval rendelkező" ügyvédi csapatnak két olyan munkatársa is van, aki korábban a bíróság tagja volt.

A kormány már decemberben bejelentette, hogy jogi útra terelik a vitás kérdést, ennek érdekében el is különítettek 600 millió forintot az eljárásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images