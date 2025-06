Lagarde: Globális recesszióval fenyeget az amerikai-kínai kereskedelmi háború

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke a kereskedelmi kapcsolatok rendezésére kérte Kínát és az Egyesült Államokat - számolt be róla a Politico . Az EKB-elnök pekingi beszédében kijelentette, hogy a globális recesszió csak kooperációval előzhető meg, melyre még geopolitikai válságok közepette is törekedniük kell a világ vezető gazdasági hatalmainak.

Christine Lagarde szerdán a kínai jegybankban a kereskedelmi okokból kirobbanó gazdasági válságokról tartott beszédet a napokban Pekingben tett látogatásán. Az EKB elnöke többet között megosztotta gondolatait a kínai-amerikai kereskedelmi kapcsolatokról és a jelenlegi világgazdasági kilátásokról is.

Ha Kína nem változtat jelenlegi irányvonalán, az globális recesszióval fenyegeti a világgazdaságot

- emelte ki beszédében az európai jegybank vezetője. Lagarde szerint a jelenlegi helyzetből csak Kína és az Amerikai Egyesült Államok kölcsönös együttműködése kínál kiutat, a két országnak pedig osztoznia kell a kereskedelmi akadályok csökkentéséhez szükséges terheken.

Ha komolyan gondoljuk a prosperitás megőrzését, akkor együtt kell működnünk egymással, akár a geopolitikai nézetkülönbségek ellenére is. A világkereskedelmi viszonyok normalizálása tehát nemcsak a többlettel, hanem a hiánnyal rendelkező országok felelőssége is

- tette hozzá Lagarde.

Az EKB elnöke megerősítette, hogy sem Európa, sem az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy a kínai tömegáruk tönkretegyék a kulcsfontosságú iparágaikat,

ezért a jövőben sokkal óvatosabb és konzervatívabb kereskedelmi politikát folytatnak majd Kínával. Ezen törekvést erősítik a koronavírus-járvány hatásai is, melyek a külső gazdasági függés csökkentése és a de-globalizáció felé mozdították a világot. A folyamatot leginkább a stratégiai ágazatok önállóságának megőrzése határozhatja meg, melyet még tovább erősíthetnek a kereskedelmi partnerek részéről érkező igazságtalannak vélt vámkivetések és egyéb intézkedések.

Az EKB elnöke az 1929-1933-as nagy gazdasági világválság példájával figyelmeztetett arra, hogy a korlátozó kereskedelmi intézkedések az esetek többségében nemcsak az érintett feleket, de az egész világgazdaságot negatívan érintik. A szűk száz évvel ezelőtthöz képest a helyzetet tovább nehezíti a globalizáció, a nemzetközi ellátási láncok ugyanis manapság sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint korábban bármikor. A történelmi példa azt mutatja, hogy az ilyen helyzetek rendezésében leginkább a közös geopolitikai célok tudnak segíteni, a hidegháborús évektől eltérően azonban jelenleg ilyesmiről nem beszélhetünk az USA és Kína kapcsán.

Donald Trump, amerikai elnök vámintézkedései és a kibontakozó kereskedelmi háború a recessziós fenyegetések mellett fundamentális átrendeződést is okozhat a tartalékvaluták terén. Erre utal a dollár jelentős gyengülése, valamint az amerikai eszközöktől való elfordulás is, mellyel párhuzamosan a kínai jüan, valamint az euró térnyeréséről lehet hallani. Ezen témát ugyanakkor az EKB elnöke nem érintette szerdai beszédében, az esetleges magánbeszélgetésekről pedig az európai jegybank szóvivője nem kívánt nyilatkozni. Christine Lagarde beszéde éppen a kínai-amerikai tárgyalások idejére esett, a két ország képviselői ugyanis már napok óta tárgyalnak Londonban a kereskedelmi korlátok kölcsönös enyhítéséről. Bár hivatalos megállapodás egyelőre nem született a két fél között, a jelenleg is zajló egyeztetések bizakodással tölthetik el a befektetőket és a vállalatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images