Varufakisz: a globális pénzrendszer szétszakadását okozhatja Trump terve

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank tavaszi ülései általában békés, felejthető eseményeknek számítanak. Idén azonban nem ez történt. Több központi bankár zsigeri rettegéssel tért haza. Mi ennek az oka? Megkísértette őket a GENIUS Act szelleme. Arról a stablecoinokról szóló törvényjavaslatról van szó, amelyet az amerikai kongresszus fogadhat el Donald Trump március 6-i, a stratégiai kriptodeviza-tartalékot létrehozó rendelete után.

A jegybankárok eddig a kriptodevizákat nyűgnek tekintették, amelyek szerencsére nem voltak képesek komoly töréseket okozni a gondjaikra bízott monetáris rendszerekben. Most azonban úgy gondolják, hogy Trump stábja alapoz a dollárhoz kötött kriptodevizákra a globális monetáris rendszer átrendezésére irányuló stratégiájuk részeként (és azért, hogy a főnök és családja ezzel vagyont szerezzen).

Ami most tavasszal elbizonytalanította a jegybankárokat, az az, hogy mi lehet ennek a politikának a következménye, vagyis annak, hogy szándékosan, kaotikus módon felszámolják a XX. századi monetáris rendet, amelynek keretében a jegybankok a pénzügyek egyedüli alakítói voltak.

Míg a GENIUS Act lehetővé teszi a magán stablecoinok használatát ,

, egy másik törvényjavaslat megtiltaná a Federal Reserve-nek, hogy jegybanki digitális valutát (CBDC) bocsásson ki, és ezzel a vállalatok által kibocsátott tokeneket a dollár hegemóniájának új őrzőivé tenné.

Ez nem innováció, hanem a pénzkínálat ellenséges átvétele.

Mivel nincsenek körülvéve komoly szabályozásokkal, a stablecoinok nem stabilak, és nem is csupán egy alternatív dollárfizetési lehetőségnek számítanak.

A pénz privatizációjának trójai falovát jelentik.

Az Európai Központi Bank látja a veszélyt. Ha az értékpapírok átkerülnek a blokkláncra, a kötvények, részvények és származtatott termékek tokenizálódnak, akkor az elszámolásnak is követnie kell ezt. Az EKB megoldása erre a tokenizált euró, amely biztosítaná, hogy az állami pénz maradjon a pénzügyek alapköve. Az EKB azonban a német és francia magánbankok ellenállásába ütközött e terv kapcsán. Most az EKB-nak egy másik, még nagyobb problémával kell megküzdenie: az Egyesült Államok az ellenkező irányba tart.

A CBDC-k betiltásával és a stablecoinok támogatásával Trump csapata nem csupán az állami digitális pénzt utasítja el, hanem a dollár uralmát is kiszervezi a Big Tech legsötétebb erőinek.

Groteszk ez az irónia. Ugyanazok a libertariánusok, akik az állam ellen küzdenek, most azért könyörögnek a kormányzatnál, hogy az ő stablecoinjaikat tegye meg de facto hivatalos fizetőeszközzé. Ami még rosszabb, hogy hozzáférést követelnek a Federal Reserve mérlegéhez is, lehetővé téve a magán kibocsátók számára, hogy tokenjeiket jegybanki tartalékokkal fedezzék. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol a Tether, a Circle vagy valamilyen Elon Musk által támogatott, nem átverésnek számító "X Token" az amerikai pénzügyminisztérium hallgatólagos támogatását élvezi, miközben a banki szabályozásokon kívül működik.

Ez nem csak szabályozási arbitrázs; ez monetáris feudalizmus.

Nehogy elfelejtsük, a XIX. századi Amerika egy monetáris disztópia volt. Több ezer wildcat bank (nem megfelelően szabályozott, hiányos tőkefedezettel bíró amerikai pénzintézet a XIX. században – a szerk.) bocsátott ki magán bankjegyeket, a gyakori pénzügyi pánikok miatt pedig a lakosság, különösen a munkásosztály, értéktelen papírokat tartott a kezében. Még J.P. Morgan is annyira megrémült és annyira fenyegetve érezte magát, hogy úgy döntött: a szövetségi kormányt és más bankárokat arra kényszeríti, hogy hozzák létre a Federal Reserve-t, mint állami intézményt, amelynek feladata a pénz stabilizálása lett.

Most az USA száguld visszafelé – és magával rántja a világ többi részét is. A valóság megdöbbentő kifordításával Trump január 23-i, Amerika digitális pénzügyi technológiában betöltött szerepének megerősítéséről szóló rendelete a dollárral fedezett stablecoinokat olyan eszközökként határozza meg, amelyek „elősegítik és megvédik az amerikai dollár szuverenitását”. A GENIUS Act (amelynek végleges tervezete még nem nyilvános) azonban egy olyan jogszabálynak tekinthető, amely a digitális wildcat korszakot engedi szabadjára, ahol a dollárhoz kötött, de magán szereplők által ellenőrzött stablecoinok digitális pszeudo dollárokkal árasztják el a világgazdaságot. A magán stablecoinoknak nincs esélyük arra, hogy fenntartsák a tokenjeik dollárhoz kötöttségét, miután megkapják a szövetségi hatóságok hivatalos jóváhagyását, és a volumenük felduzzad. Még ha az országok le is mondanak a zöldhasúról, annak digitális árnyékában maradnak.

Európa kapkodja a fejét. Az EKB, felismerve az egzisztenciális fenyegetést, gyorsított ütemben dolgozik egy "nagykereskedelmi CBDC" létrehozásán, amely egy intézményi használatra szánt digitális euróként átmeneti megoldást adna – egy gyors és piszkos hibrid rendszer lenne, amely szinkronizálná a hagyományos fizetéseket a blokklánc infrastruktúrával, és időt nyerne addig, amíg egy valódi elszámolási rendszer leküzdi a status quóból profitáló magán bankárok ellenállását.

De lehet, hogy már túl késő. Miközben Európa a bizottságokkal foglalkozik, az USA cselekszik. A Markets in Crypto-Assets (MiCA) uniós szabályozás máris kiszorította a Tethert Európából – nem azért, mert a MiCA túl szigorú, hanem mert az EU politikai vezetése még mindig nem érti a lényeget.

Ha a stablecoinok a kriptopiacok, a decentralizált pénzügyek és a feltörekvő gazdaságok alapértelmezett fizetőeszközeivé válnak, akkor az EKB félkész digitális eurója olyan csatatérre érkezik, ahol a háború már elveszett.

Eközben a fejlődő országok súlyos választás elé kerültek. Már most is a dollár dominanciája alatt küszködve vagy be kell tiltaniuk a stablecoinokat (ezzel elveszítve a kriptotőke-áramláshoz való hozzáférésüket), vagy saját stablecoinokat kell létrehozniuk, hogy versenyezzenek a dollárhálózat hatásaival. A harmadik, nem túl vonzó alternatíva az, hogy megadják magukat a de facto dollárizáció egy új – még veszélyesebb – formájának.

Az egyetlen központi bank, amely előre gondolkodott, a kínai jegybank (PBOC) volt. Megteheti azt a saját, már működő digitális jüanjával, hogy a stablecoinok betiltásával megtagadja az azok számára biztosítandó legitimitást.

Ez az ésszerű dac azonban egy gigantikus dilemmát megoldatlanul hagy: Kína állami és magán intézményei körülbelül 4,5 ezer milliárd dollárnyi felhalmozott megtakarítással rendelkeznek. Szabaduljanak meg a dollárjaiktól, ezzel lendületet adva a Trump-csapatnak a zöldhasú leértékelésére vonatkozó tervnek, vagy tartsák meg azokat, és maradjanak kitéve a Trump által oly ügyesen gerjesztett turbulenciáknak?

Hosszabb távon az a veszély áll fenn, hogy a monetáris szétszakadás fokozza a geopolitikai és geogazdasági bizonytalanságot. Elkerülhetetlenül összeütközne a két párhuzamos monetáris rendszer,

az egyik a Kínában, Indiában és talán az eurózónában kibocsátott állami pénzeken alapulna,

a másik pedig magán pénzekből állna, amelyeket egyre inkább a dollárhoz kötött stablecoinok uralnának.

Nem csak a jegybankárok azok, akiknek aggódniuk kellene.

Janisz Varufakisz

Volt görög pénzügyminiszter (2015 januárja és júliusa között). Az athéni egyetem közgazdászprofesszora.

