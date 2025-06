Parajdi katasztrófa: újabb rossz hírek jöttek

Leáll a vízellátás csütörtökön több Kis-Küküllő menti településen, valamint halpusztulásra is számítanak a térségben, miután jelentősen megnőtt a folyó vízének sótartalma - közölte Raed Arafat román belügyi államtitkár. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes bejelentette: a csütörtöki kormányülésen a parajdi helyzet súlyosbodásában érintett állami vállalatok vezetőinek menesztését kéri.

Raed Arafat bukaresti sajtótájékoztatóján elmondta: szerdán nőni kezdett a Kis-Küküllő vízének sótartalma, ezért Dicsőszentmártonban, Vámosgálfalván és Szászbogácson, valamint a hozzájuk tartozó falvakban csütörtökön leáll a vízellátás. Az országos katasztrófavédelmi hatóság (DSU) vezetője a News.ro tájékoztatása szerint azt is közölte, hogy

a lakosságot mobiltelefonon, Ro-Alert üzenetben figyelmeztetik a vízellátás teljes leállására.

Kérik őket: tartalékoljanak vizet, ne fogyasszák a folyó vizét és az ebben elpusztult halakat, mivel a megnövekedett sótartalom miatt halpusztulásra is számítanak. Az érintett települések lakosainak az ivóvízhez hasonlóan csütörtöktől 30 ezer literes tartályokkal háztartási vizet is biztosítanak - mondta. A Kis-Küküllő vízének sótartalma szerdán nőtt meg jelentősen, miután a parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patak elterelésével megbízott cég munkához látott, és elbontotta a külföldi szakértők javaslatára felépített vízhozamlassító gátakat, valamint úgy terelte el a patak vizét, hogy az ideiglenes medret nem szigetelte le.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter a Maszol hírportálnak úgy nyilatkozott: a csütörtöki kormányülésen a parajdi katasztrófában érintett két állami vállalat, a sóipari társaság (Salrom) és a vízügyi hatóság vezetőjének a menesztését kéri Catalin Predoiu ideiglenes kormányfőtől.

Az RMDSZ politikusa szerint a két állami vállalat vezetőjét terheli a felelősség a helyzet súlyosbodása miatt, a köztük lévő állandó konfliktus megnehezíti a munkát. A miniszterelnök-helyettes arról is beszámolt, hogy visszaállították a kivitelező által lebontott vízhozamlassító gátakat, és ennek eredményeképpen a patak fenti szakaszán csökkent a sókoncentráció.

Bízunk abban, hogy nem lesz természeti katasztrófa ebből az emberi butaságból

- fogalmazott a Maszolnak Tánczos Barna.

Az állami tulajdonban lévő Országos Sóipari Társaság (Salrom) működtette parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

