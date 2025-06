A globalizáció átka: a fejlődő országok is nyögik Trump kereskedelmi háborúját

A világ feltörekvő országainak akár kétharmadában is visszavetheti a gazdasági növekedést a világkereskedelmi háború - írja a Financial Times . A globalizálódó világgazdaság ugyanis megnövelte a feltörekvő országok fejlettekkel szembeni kitettségét, így a közelmúlt sokkjai (koronavírus-járvány, inflációs válság és kereskedelmi háború) a világon mindenhol éreztették negatív hatásukat. Bár a feltörekvő devizák és kötvénypiacok erősödtek 2025-ben, a most elszenvedett reálgazdasági károk helyreállítása akár évtizedekig is eltarthat.

Az internet elterjedésével párhuzamosan a világban kibontakozott a globalizáció harmadik hulláma, mely a világgazdasági folyamatok fontos szereplői közé emelte a fejlődő országokat is. Az értékláncok bővülése alacsonyabb termelési költségeket jelentett a nyugati vállalatok számára, mely jelentősen növelte a versenyképességüket és növekedési lehetőséget is biztosított. Ezzel párhuzamosan az európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai fejlődő országok is haszonélvezői voltak az egyre inkább összefonódó világgazdaságnak, a külföldi beruházások és tőkebefektetés ugyanis komoly növekedés-élénkítő hatással járt. A multinacionális vállalatok nemzetközi terjeszkedése gazdasági szerkezetváltást tett lehetővé a fejlődő országokban, amelyek korábbi elszigeteltségükből kitörve immáron olcsóbb, de szakképzett munkaerejüket, nyersanyagaikat vagy természeti adottságaikat kihasználva elindultak a felzárkózás útján.

Három sikeres évtized után azonban úgy tűnik, hogy

a 2020-as években ez a folyamat megtorpant, köszönhetően a világgazdaságot érintő sokkoknak.

A koronavírus-járvány, az inflációs válság, illetve a jelenleg is zajló kereskedelmi háború megmutatta a korábban áldásos globalizáció árnyoldalát is, a növekedés lassulása és a nemzetközi bizonytalanság ugyanis a fejlődő országok teljesítményére is jelentős negatív hatást gyakorolt. Az elmúlt pár évben a multinacionális vállalatok nagy része szervezte újjá ellátási láncait, fogta vissza termelését és kiadásait, a nemzetközi kereslet visszaesése pedig Magyarországhoz hasonlóan számos fejlődő országot hozott nehéz helyzetbe.

A helyzetet a Donald Trump amerikai elnök intézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háború még tovább nehezíti, melynek hatását a Világbank elemzése szerint a fejlődő országok kétharmada érezni fogja. A szervezet közgazdászai a tavalyi év végén 4,2 százalékos átlagos növekedést jósoltak 2025-re a fejlődő országok vonatkozásában, melyet nemrég 3,8-ra mérsékeltek. Ez az érték több, mint egy százalékponttal marad el a 2010-2019-es időszak átlagától. A növekedési kilátások mellett a bank elemzői a világkereskedelmi idei forgalomra vonatkozó becsléseiket is csökkentették, a korábbi 3,4 százalékról 1,8-ra.

A fejlődő országok nyitottságuk miatt hirtelen a kereskedelmi háború kiemelt érintettjei között találták magukat, a Világbank vezető elemzője szerint pedig az Ázsián kívüli országok idén csak a tervezettnél jóval alacsonyabb növekedésre számíthatnak. Az elmúlt évtizedekben a felzárkózás egyértelműen lassult (a 2000-es éveket 6, a 2010-eseket 5, a 2020-asakat pedig már csak 4 százalékos átlagos éves növekedés jellemezte), és ezt a trendet a vámháború még tovább erősítheti. A folyamat egyik fő oka a fejlődő országokba áramló közvetlen külföldi tőkebefektetés visszaesése, mely jelenleg már csak a 2008-as csúcs felét éri el. Ehhez adódnak napjainkban a megugró külkereskedelmi korlátok, a tartós gazdaságpolitikai bizonytalanság és az erősödő geopolitikai feszültségek is.

Az elmúlt évtizedekben a globalizáció drámai mértékben megemelte a fejlődő országok gazdasági kitettségét, amely oda vezetett, hogy

a fejlett nemzetgazdaságokkal szemben mindmáig képtelenek voltak kiheverni a koronavírus-járvány gazdasági hatásait.

A Világbank elemzése szerint a feltörekvő országok fejlettsége átlagosan 6 százalékkal marad el a világjárvány előtti szinttől, a 2020-as évek veszteségeinek ledolgozása pedig becslések szerint akár két évtizedig is eltarthat. Gita Gopinath, az IMF vezető közgazdásza szerint a jelenlegi helyzet gazdaságpolitikai szempontból még rosszabb, mint a Covid-19 járvány idején. Míg öt évvel ezelőtt a szükséges döntések ismertek voltak a döntéshozók számára, addig most a kereskedelmi feltételek és a nemzetközi tőkeáramlás kiszámíthatatlansága miatt a döntéshozók nagy része egyértelmű döntés híján kivárni kényszerül.

A bizonytalanság ellenére azonban van egy mutató, ami nem utal a fejlődő országok gyengélkedésére. Ez pedig a pénzügyi piacok teljesítménye. Az amerikai dollár év eleji esésével párhuzamosan ugyanis jelentősen

felértékelődni kezdtek a felzárkózó országok valutái, valamint csökkenésnek indultak a kötvénypiaci hozamok is.

Az elemzők szerint mindez az amerikai eszközöktől való elfordulást és az alternatív befektetési lehetőségek választásának hatását tükrözi. Az elmúlt években összegyűjtött pénzügyi tartalékok, hatékonyabb államadósság-kezelés és hitelesebbé váló gazdaságpolitika ugyan javította a fejlődő országok ellenálló-képességét, az elmúlt évtized sokkjainak tartós hatása csak évek múltán lesz értékelhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images