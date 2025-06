Indul a harc a magyarokért: a Balaton akciózással veszi fel a harcot Horvátországgal

Beindult a nyári szezon a Balatonnál és az Adrián is. Míg a hazai szállodák akciókkal és dinamikus árképzéssel igyekeznek megtartani a magyar vendégeket, Horvátország továbbra is erős versenytárs marad. Ahogy haladunk előre az időben, a nyár közepén már magasabb árakkal találkozunk Idén sok magyar turista a horvát Kvarner-öblöt választja, főként apartmanos szállással. A döntés sokaknál nem csupán az árakról, hanem az élményről és az elérhetőségről is szól.

Beindult a nyár az adriai tengerparton, de a Balatonnál is. Idehaza 3 éjszaka áráért 4 éjszakát tölthetnek el a vendégek az akcióban részt vevő balatoni szállodákban. Nyár elején pedig még 20-25 ezer forint éjszaka/főért is lehet szállást találni idehaza. Persze az ár lehet ennek a duplája is, ha olyan 4 csillagos szállodát nézünk ki, amely félpanziós ellátást is kínál. A 4 csillagos szálloda Horvátországban 36-51 ezer forint éjszaka/fő között mozog, de a sokszor csak reggelivel.

Kelemen Lili, a Szallas.hu szállásközvetítő portál sajtószóvivője a Portfolio megkeresésére azt mondta, nincs olyan adatuk, hogy létezik-e olyan magyar turista, aki a Balaton helyett választja Horvátországot, vagy éppen fordítva, és mondjuk a döntésében csak és kizárólag az árazás a meghatározó. Az viszont biztos, hogy a Szallas.hu 2025-ös adatai szerint

a magyar vendégek több mint harmada, 34 százalékuk a horvát Kvarner-öböl térségét választja nyári úti célnak, és a leggyakrabban apartmant foglalnak.