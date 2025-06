Lépett Tajvan, bővül a feketelista

A tajvani Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatóság a Huawei-t és az SMIC-t, valamint számos leányvállalatukat felvette a "Stratégiai Csúcstechnológiai Áruk Entitáslistájára". A jelenlegi tajvani szabályozás szerint

a hazai cégeknek engedélyt kell kérniük a hatóságoktól, mielőtt termékeket szállítanának a listán szereplő feleknek.

A Huawei és az SMIC, Kína két vezető félvezetőgyártó vállalata, már szerepel az Egyesült Államok kereskedelmi feketelistáján is, és érinti őket Washington fejlett chipekre vonatkozó átfogó korlátozása. Az olyan vállalatok, mint a tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) már most is követik az amerikai exportkorlátozásokat.

Ray Wang független félvezető- és technológiai elemző szerint a Huawei és az SMIC tajvani feketelistára helyezése valószínűleg e politika megerősítését és a meglévő kiskapuk bezárását célozza. Hozzátette, hogy az új hazai exportellenőrzések súlyosabb büntetéseket is eredményezhetnek a jövőbeni esetleges szabálysértések esetén.

A TSMC tavaly októberben került ellentmondásos helyzetbe, amikor a TechInsights félvezetőkutató cég TSMC által gyártott chipet talált egy Huawei mesterséges intelligencia kártyában. A felfedezést követően az amerikai kereskedelmi minisztérium utasította a TSMC-t, hogy állítsa le a kínai ügyfelek hozzáférését az AI-szolgáltatásokhoz használt chipekhez. A Reuters jelentése szerint a TSMC akár 1 milliárd dolláros büntetést is kaphat az ügyben folytatott amerikai vizsgálat lezárásaként.

A Huawei alternatívákat próbál létrehozni az Nvidia AI-hoz használt GPU-ival szemben, de a szakértők szerint a vállalat fejlődését korlátozzák az exportellenőrzések és a hazai chip-ökoszisztéma hiányosságai. Paul Triolo, a DGA-Albright Stonebridge Group tanácsadó cég Kínáért felelős partnere szerint a Huawei korábban több millió GPU-magot szerzett be a TSMC-től Ascend chip-terveihez, kihasználva a később felfedezett kiskapukat.

A tajvani kormány SMIC és Huawei elleni exportkorlátozásai a Kínával fennálló feszült geopolitikai helyzetben történnek, mivel Peking saját területének tekinti a demokratikusan kormányzott szigetet, amelyet szükség esetén erővel is újraegyesítene. Áprilisban az Egyesült Államok megerősítette elkötelezettségét a jelenlegi status quo támogatása mellett, miközben Kína nagyszabású hadgyakorlatokat tartott a sziget partjainál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images