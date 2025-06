Elérte a Nutellát is, amitől minden magyar tartott

Egyre több ismert élelmiszer és háztartási termék kerül kisebb kiszerelésben a boltok polcaira – a vásárlók gyakran csak utólag veszik észre, hogy ugyanazért az árért kevesebb terméket kapnak. A zsugorinfláció visszaszorítása érdekében a kormány kötelezővé tette a gyártók és forgalmazók számára a méretcsökkenés bejelentését, a boltoknak pedig jelezniük kell a változást, hacsak nem tartják a régi kiszerelést is legalább fél évig. A legfrissebb adatok szerint többek között a Nutella is kisebb lesz, de ez inkább a boltok döntésén múlik majd.

A zsugorodó termékekről azért szerezhetünk információt, mert a kormány kötelezővé tette, hogy az ilyen gyakorlatokat a forgalmazók vagy a gyártók bejelentsék a hatóságoknak. Ez az előírás minden olyan előrecsomagolt termékre érvényes, amelyet 2020. január 1. és 2023. július 1. között forgalmaztak, és amely az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletek polcain található. Emellett a boltok kötelesek tájékoztatni a vásárlókat, ha a termékek mérete csökken. Egyetlen kivétel van: ha az üzlet a kisebb kiszerelés mellett az eredeti méretet is legalább hat hónapig forgalmazza.

Fontos megjegyezni, hogy

a hatóság nem ad ki adatokat az árakról, ezért nem derül ki, hogyan változott az egyes termékek ára egységnyi méretre vetítve.

Az intézkedés célja az, hogy megakadályozza a burkolt áremeléseket, vagyis hogy a vásárlók észrevegyék, ha az általuk megszokott termék mérete néhány százalékkal csökken. Például egy mosógépkapszula esetében nehéz észrevenni, ha a csomagban 31 helyett 30, vagy 24 helyett 22 darab van. Ugyanakkor egy nagyobb, akár 20 százalékos méretcsökkenés már lehet racionális piaci döntés eredménye, és nem feltétlenül burkolt áremelést takar. Azonban a zsugorinfláció gyakran a gyártók költségcsökkentési stratégiájának része, különösen akkor, ha emelkednek a nyersanyagárak.

Az elmúlt hetekben bejelentett termékek közül talán a Nutella méretcsökkenésre okozza majd a legnagyobb bosszúságot a vásárlóknak, azonban itt nem klasszikus zsugoninflációról van szó. A Nutella esetében a korábban megszokott 750 grammos kiszerelés helyett egyre több helyen már csak a 600 grammos változat érhető el, ami 20%-os csökkenést jelent. A bejelentő Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. azonban megjegyzést fűzött a bejelentéshez. Azt írják, hogy gyártanak 750 és 600 grammos kiszerelésű változatot, azonban széles körben a nagyobbat forgalmazzák a boltok. Ez azonban most megváltozhat:

A könnyebb értékesíthetőség érdekében több olyan kereskedelmi partnere is forgalmazni kívánja a Nutella 600g kiszerelésű terméket, amely korábban ezt nem forgalmazta

- írja a cég.

Nem lehet így kizárni, hogy a kiskereskedők az új, kisebb kiszerelésű termék mellett nem tartják kínálatukban további 6 hónapig a 750g kiszerelésű terméket, és esetükben így nem zárható ki, hogy ezek a kiskereskedők kötelesek lesznek a termék kiszerelésének csökkenésére vonatkozó jogszabályi tájékoztatást elhelyezni.

Bár a Nutella ára is napról napra változhat az akciók függvényében, jelenleg az interneten eléhető adatok szerint a 750 grammos kiszerelés 2600-2700 forint körül érhető el. Ha a 600-as is ennyibe kerül, akkor biztosak lehetünk abban, hogy áremelés történt.

A Nutella mellett más terméke mérete is összement az elmúlt hetekben.

A csökkenő méretű termékek Termék Bejelentő Terméktípus Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Nutella Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. Édesség gramm 750 600 -20,0% Zottarella Roll Classic Te-Di Trade Kft. Sajt gramm 250 200 -20,0% Rege Light almabefőtt édesítőszerekkel Szatmári Konzervgyár Kft. Konzerv gramm 560 500 -10,7% Rege Párolt vöröskáposzta Szatmári Konzervgyár Kft. Konzerv gramm 570 520 -8,8% Rege Körtebefőtt Szatmári Konzervgyár Kft. Konzerv gramm 700 510 -27,1% Rege Bébiuborka savanyúság (édes-savanyú, 2-5 cm) Szatmári Konzervgyár Kft. Konzerv gramm 560 510 -8,9% Öko mosószer Aldi Magyarország Bt. Mosószer liter 2 1,65 -17,5% Olasz készétel Aldi Magyarország Bt. Készétel gramm 400 350 -12,5% Töltött csokoládé tojás Aldi Magyarország Bt. Édesség gramm 300 200 -33,3% Húsvéti csomag Aldi Magyarország Bt. Édesség gramm 300 250 -16,7% Meine Kasetheke - Milsani kecskesajt Aldi Magyarország Bt. Sajt gramm 250-300 250 #ÉRTÉK! Prémium pálcikás jégkrém mandula Aldi Magyarország Bt. Édesség gramm 120 100 -16,7% Prémium pálcikás jégkrém classic/ yoghurt fresh Aldi Magyarország Bt. Édesség gramm 120 100 -16,7% Sprotni Aldi Magyarország Bt. Hal gramm 102 97 -4,9% Dove krémhabfürdő 450ml Indulging Bath Unilever Magyarország Kft. Habfürdő milliliter 500 450 -10,0% Dove krémhabfürdő 450ml Awakening Bath Unilever Magyarország Kft. Habfürdő milliliter 500 450 -10,0% Rios Sandwich jégkrém eper-vanília-csokoládé Penny-Market Kft. Jégkrém milliliter 1000 720 -28,0% Jacobs 2in1 Classic 10x12.4g (Azonnal oldódó kávéitalpor kávéfehérítővel (90%)) Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. Kávé gramm 140 124 -11,4% Jacobs 3in1 Original 10x12.6g (Azonnal oldódó kávéitalpor kávéfehérítővel (32%) és cukorral) Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. kávé gramm 152 126 -17,1% Omnia 3in1 Classic 10x11.1g (Azonnal oldódó kávéitalpor kávéfehérítővel (19%) és cukorral) Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. Kávé gramm 175 111 -36,6% Spar Holland kakaópor 20-22 % kakaóvaj-tartalommal Spar Magyarország Kft. kakaó gramm 250 200 -20,0% Forrás: NKFH

Édességek

Az Aldi Magyarország Bt. több édesség esetében is kisebb kiszerelést vezetett be. A töltött csokoládé tojás szezonális terméke például 300 grammról 200 grammra csökkent (33,3%). A húsvéti csomag szintén kisebb lett, 300 gramm helyett már csak 250 grammot tartalmaz (16,7%). A prémium pálcikás jégkrémek – mandula, classic és yoghurt fresh ízekben – esetében az egy pálcikára jutó mennyiség 120 grammról 100 grammra csökkent (16,7%), bár a csomagolás továbbra is hat darabot tartalmaz. A Penny-Market Kft. forgalmazásában kapható Rios Sandwich jégkrém esetében a változás különösen jelentős:

tíz darab, 100 ml-es pálcika helyett már csak nyolc darab 90 ml-es van a csomagban, ami összesen 28%-os csökkenést jelent.

Sajtok

A sajtkategóriában is történt változás. A Te-Di Trade Kft. által forgalmazott Zottarella Roll Classic mozzarella sajt 250 grammról 200 grammra zsugorodott (20%). Az Aldi Magyarország Bt. kínálatában szereplő Meine Kasetheke - Milsani kecskesajt egységesen 250 grammos kiszerelésű lett, korábban 250-300 gramm között mozgott a termékméret.

Konzervek

A Szatmári Konzervgyár Kft. több konzervterméke is kisebb kiszerelésben kerül a boltokba. A Rege Light almabefőtt édesítőszerekkel 560 grammról 500 grammra csökkent (10,7%), a Rege párolt vöröskáposzta 570 gramm helyett már csak 520 grammos (8,8%). A Rege körtebefőtt esetében a méretcsökkenés a legnagyobb: 700 gramm helyett 510 grammra csökkent (27,1%). A Rege bébiuborka savanyúság 560 gramm helyett 510 grammos lett (8,9%).

Kakaó, kávé

A kávéitalporok szintén zsugorodtak. A Jacobs Douwe Egberts Hu Zrt. termékei közül a Jacobs 2in1 Classic 140 grammról 124 grammra csökkent (11,4%), míg a Jacobs 3in1 Original 152 grammról 126 grammra változott (17,1%). A legjelentősebb csökkenés az Omnia 3in1 Classic terméknél tapasztalható: 175 grammról 111 grammra csökkent a kiszerelés (36,6%).

A Spar Magyarország Kft. forgalmazásában elérhető holland kakaópor 250 grammos kiszerelése 200 grammra csökkent (20%).

Pipere, mosószer

A testápolási termékek közül a Dove krémhabfürdő (Unilever Magyarország Kft.) két változata, az Indulging Bath és az Awakening Bath is kisebb lett: 500 milliliter helyett 450 milliliteres kiszerelésben érhetőek el (10%).

Az Aldi az öko mosószer esetében is történt csökkenés: a 2 literes kiszerelés helyett már csak 1,65 literes változat érhető el (17,5%).

