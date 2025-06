Távozik Lázár János helyettes államtitkára, a vármegyebérlet kitalálója

A 24.hu értesülése szerint Bói Loránd kedden bejelentette távozását az Építési és Közlekedési Minisztériumtól. A minisztérium megerősítette a hírt, de tagadja az összefüggést a MÁV elmúlt hetekben tapasztalt működési zavarai és a balatoni vasútvonalak hétvégi összeomlása között.

A 24.hu információi szerint kedden közölték az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) alá tartozó közlekedési vállalatok vezetőivel, hogy Bói Loránd, a közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár távozik posztjáról. A hírt a 24.hu megkeresésére a minisztérium is megerősítette.

A tárca ugyanakkor hangsúlyozta: Bói lemondása nem hozható összefüggésbe a MÁV elmúlt hetekben tapasztalt sorozatos műszaki és szervezési problémáival, illetve a balatoni vasútvonalakon történt hétvégi fennakadásokkal. A minisztérium jelezte, hogy ha részletesebb indoklással szolgálnak a távozás hátteréről, arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Bói Loránd 2022 végén került a minisztériumba, előtte a Volánbusz általános vezérigazgató-helyettese volt. A Magyar Busz korábbi cikke szerint két évet töltött a közlekedési cégnél: 2020 őszén ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói teendőket is ellátta, majd az üzemeltetési és általános vezérigazgató-helyettesi posztot töltötte be. Ezzel párhuzamosan a MÁV Zrt. Integrációs Igazgatóságát is vezette.

Bói Lóránddal két éve készítettünk interjút, a szakember volt az, akik kollégájával, Hegyi Zsolttal, a MÁV-csoport jelenlegi vezérigazgatójával együtt találta ki a vármegyebérlet konstrukciót.

Update - az Építési és Közlekedési Minisztérium sajtóirodája az alábbi kiegészítést küldte:

Bói Loránd, közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkár a napokban beadta a lemondását, amelyet Lázár János miniszter elfogadott. A jövőben Kerékgyártó János, közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár vezeti a közlekedésstratégiai szakterületet is. Bói Loránd lemondása nem áll összefüggésben a vasúti közlekedésben az elmúlt hetekben tapasztalt nehézségekkel, munkájára a közlekedési területen a továbbiakban is számítunk.

