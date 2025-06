Döntött a jegybank: cél a világ egyik legnagyobb kötvénypiacának stabilizálása

Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Bank of Japan (BoJ) monetáris tanácsa a júniusi ülésén - adta hírül a CNBC . A japán jegybank ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy jövő áprilistól fokozatosan mérsékelni fogja az eszközvásárlási programon keresztüli szigorítást. Az intézkedések elsősorban két kockázati faktorra, az instabil kötvénypiacokra és inflációs várakozásokra reagálnak.

Megtartotta júniusi ülését a japán jegybank monetáris tanácsa, mely során az alapkamat szintjéről és a jelenleg is zajló kötvényvásárlási program jövőjéről hoztak döntést. Az elemzői várakozással összhangban a tanács változatlanul hagyta az alapkamatot, melynek mértéke továbbra is 0,5 százalék lesz. A gazdaság szempontjából fontosabb döntés a jegybank eszközvásárlási programjához kötődött, célja pedig a pénzügyi piacok stabilitásának megőrzése volt. A monetáris tanács határozata alapján a központi bank továbbra is folytatja az eszközvásárlási programon keresztüli szigorítást, melynek üteme azonban fokozatosan lassulni fog 2026 áprilisától kezdődően.

Hasonlóan a világ több országához, az elmúlt évtizedben a japán jegybank is rendszeresen alkalmazta úgynevezett mennyiségi lazítás stratégiáját, amely kötvényvásárlással igyekezett alacsonyan tartani a hosszú lejáratú hozamokat és élénkíteni a keresletet a gazdaságban. Az inflációs kockázatok erősödése és a nemzetközi kamatkörnyezet emelkedése miatt aztán az elmúlt pár évben elkezdődött a program lassítása (tapering) és a jegybanki mérleg szűkítése, amely a benyomott többletkereslet folyamatos csökkentése miatt lényegében szigorításnak tekinthető. A jegybanki mérleg szűkítése általában a vásárlások lassításával szokott kezdődni, majd ezt követi azok teljes leállítása (ilyenkor a jegybank megvárja a kötvények lejáratát). A spektrum végén az értékpapírok piaci értékesítése áll, amely a mesterséges kereslet megszüntetése mellett a kínálat bővítésén keresztül is emeli a hozamokat. A folyamat eredménye jellemzően magasabb kamatkörnyezet, amely a fogyasztás és beruházás elhalasztására ösztönzi a vállalatokat és háztartásokat, hűtve ezáltal a gazdaságot.

A döntéshozóknak főként két kockázatra, a növekvő inflációra és a kötvénypiac instabilitására kellett reagálniuk.

2025 tavaszán újra gyorsulni kezdett a fogyasztói árak növekedése, az éves drágulás áprilisi 3,6 százalékos mértéke pedig több, mint kétéves csúcsot döntött az ázsiai szigetországban. Mindez azt jelenti, hogy az infláció jóval meghaladja a 2 százalékos jegybanki célt, a piaci várakozások pedig továbbra sem stabilizálódtak - teszik hozzá már az ING közgazdászai. A helyzetet tovább nehezíti a Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nyomán kibontakozó kereskedelmi háború is, mely az elemzők szerint a jövőbeli bértárgyalásokra komoly hatást gyakorolhat.

A fogyasztói árak növekedése mellett a japán kötvénypiaci folyamatok is aggodalommal tölthették el a jegybankárokat, májusban ugyanis több évtizede nem látott szintre emelkedett a 30 éves lejáratú papírok hozama (3,2 százalék). Ezzel párhuzamosan a volatilitás (árfolyam-ingadozás) is magasabb lett, a monetáris tanács tagjai pedig úgy érezték, hogy konkrét beavatkozásra van szükség a piacok stabilizálásához. A japán jegybank korábban kötvényvásárlási programmal igyekezett biztosítani a piacok stabilitását és csökkenteni a hosszú lejáratú hozamokat, az inflációs kockázatok erősödése miatt azonban az elmúlt években elkezdődött a vásárlási ütem lassítása. A BoJ ezen lépésével elsősorban az árstabilitást kívánta visszaállítani, a kereslet csökkenése ugyanis felfelé mozdítja a hozamokat, amely hosszú távon hűti a reálgazdaságot. Idén tavasszal ugyanakkor több tényező (jegybanki kötvénytulajdon visszaszorulása, bankok és biztosító társaságok befektetéseinek csökkenése, világgazdasági és geopolitikai kockázatok erősödése és a költségvetési deficit növekedése) is befolyásolta a keresleti viszonyokat, melynek együttes hatása a hozamok és a bizonytalanság megugrását eredményezte.

Erre reagált a japán jegybank júniusi döntésében, a kötvénypiac instabilabbá válása ugyanis indokolttá tette a mennyiségi szigorítás lassítását.

A döntés kommunikációja során Kazuo Ueda, a BoJ elnöke a lazító monetáris politika szemléletét (dovish) erősítette, de nem zárta ki a kondíciók (kamatok, jegybanki mérleg) szigorítását sem, amennyiben az inflációs nyomás tovább erősödik. Mindezek mellett Ueda kiemelte a gazdasági környezet bizonytalanságát is, mely az alkalmazott stratégia rendszeres felülvizsgálatra ösztönzi a japán jegybankot. Mindezek alapján az ING közgazdászai egy kamatemelést valószínűsítenek az év végéig, míg az eszközvásárlási program következő felülvizsgálata 2026 januárjában történhet meg.

