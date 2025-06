Figyelmeztet az EKB: egyre súlyosabb kockázatokkal néz szembe Európa

Jelentős gazdasági kockázatokra hívta fel a figyelmet Fabio Panetta, az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának tagja - számolt be a Bloomberg . Az olasz jegybankár szerint a kereskedelmi háború, valamint az izraeli-iráni konfliktus egyaránt súlyos következményekkel járhat az európai gazdaság szempontjából, így az euró-dollár árfolyam és a nyersanyagárak alakulása továbbra is meghatározó lesz. Bár Panetta szerint az EKB stratégiáját továbbra is a kivárás fogja meghatározni, a szakértők valószínűsítenek még egy idei kamatcsökkentést.