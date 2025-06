Itt a történelmi fordulat: véget érhet a magas infláció a válságországban

A koronavírus-járvány óta először csökkentek havi alapon a nagykereskedelmi árak Argentínában - számolt be róla a Bloomberg . Ezzel párhuzamosan a fogyasztói árak havi alapú növekedése is ötéves mélypontra süllyedt, mely akár a korábbi magas inflációs időszak végét is jelezheti. Az argentin gazdaság májusi adatai Javier Milei elnök intézkedéseit dicsérik, a devizapiaci korlátozások feloldása, a fegyelmezett költségvetési politika és a külföldi befektetői bizalom erősítése ugyanis nemcsak stabilizálja a gazdaságot, de a várva várt gazdasági növekedést is elhozta.