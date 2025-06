Nagy törvényi változásokat fogadtak el az egészségügyben, az orvosi kamara tiltakozik

A háziorvosok feladatellátásának szerződéses jellegét, az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződéseket, illetve az ápolók és gyógyszerészek jogosítványait is érintik azok a törvénymódosítások, amelyeket kedden fogadott el egy salátatörvényben az Országgyűlés. A Magyar Orvosi Kamara szerint rendkívül hátrányos az egészségügyi ellátórendszer működésére mindez, ezért Sulyok Tamás köztársasági elnököt is arra kéri, ne írja alá a törvényt.

Nyílt levélben kérte a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a Magyarország versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által kedden elfogadott törvényt, szerintük ugyanis az három ponton is rendkívül hátrányos az egészségügyi ellátórendszer működésére.

Az orvoskamara az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a jogszabály veszélyezteti a jogbiztonságot, szembemegy az európai jogrenddel, az alaptörvény szellemiségével és káros Magyarország egészségügyi ellátórendszerére már rövid távon is.

A most elfogadott törvény ugyanis

kötelezi a háziorvosokat arra, hogy szerződés nélkül is vegyenek részt állami feladat ellátásában,

arra, hogy is vegyenek részt állami feladat ellátásában, illetve az alapellátók és az Országos Mentőszolgálat közötti szerződés tartalmát a szerződő felek jogszerű megállapodása helyett miniszteri rendeletben, diktátumként kívánja meghatározni

- tették hozzá. Megjegyezték, hogy az alapellátást az elmúlt három év intézkedései tovább gyengítették, a betöltetlen vagy helyettesítéssel betöltött praxisok száma ugrásszerűen nőtt, a szakma vonzereje tovább esett, az ellátást már csak a nyugdíjkorhatárt elért kollégáik további munkája tartja működésben.

Az ügyeleti ellátási szerződések tekintetében a Kúria két év után úgy ítélt, hogy nem lehet egyoldalúan és tárgyalás nélkül létrehozott szerződéssel ügyeleti feladatra kötelezni a háziorvosokat. Ezek a visszajelzések azonban - írta a kamara - nem párbeszédre és gondolkodásra késztették a kormányt, hanem "hatalmi demonstrációra".

"Tegnap a parlament egy olyan jogszabályt fogadott el, amelynek szellemisége nem igazodik a Kúria döntéséhez, tartalmában azzal szembemegy és nem szolgálja a mindennapi gyakorlatban azt a célt, hogy az ügyeleti feladatellátás keretei jogszerű szerződésben legyenek deklarálva" - olvasható a MOK közleményében. Hozzátették:

a jogszabálymódosítás tovább növeli a háziorvosi életpálya kiszámíthatatlanságát, rombolja vonzerejét, várhatóan fokozza a pályaelhagyást,

a "végső vesztes a beteg, akinek nem lesz háziorvosa". A MOK kitért arra is, hogy a törvény a szakmai konzultációt és a társadalmi egyeztetést teljesen mellőzve ad át

orvosi jogosítványokat ápolóknak és gyógyszerészeknek.

Az ilyen lépések minden esetben szükségessé teszik a kamara bevonását, melyet törvény is előír a döntéshozó számára. Az egyeztetés ebben az esetben sem történt meg - emelték ki.a

Az is írták: ahogy korábban, most sem vonták be az egészségügyi dolgozók képviseletét a legszemélyesebb, biometrikus adatok közé tartozó arcképnek az azonosítás és a munkahelyi jelenlét céljaira történő használatáról szóló jogszabálytervezet véleményezésébe. A kamara szerint a törvénymódosítás ezen része is szembemegy mind az európai jogrenddel és adatbiztonsági ajánlásokkal, mind például korábbi adatvédelmi hatósági állásfoglalásokkal - de leginkább az egészségügyi dolgozók elhivatottságát és bizalmát ássa alá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images