Átadták a visszaváltott palackokat és dobozokat feldolgozó legmodernebb hazai üzemet

Többszörösére nő a kötelező visszaváltási rendszerben keletkező PET-palack és fémdoboz hulladékfeldolgozási kapacitása az Alteo leányvállalatának, a FE-Groupnak azzal az automata gépsorral, amelyet ma adtak át a vállalat kőbányai telephelyén. A beruházás során egy, Magyarországon elérhető leghatékonyabb válogatási technológiával rendelkező hulladékfeldolgozó gépsort telepítettek - olvasható a vonatkozó közleményben.

Már meghaladta a kétmilliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma a kötelező átvételi rendszerben (DRS), ami jól mutatja, hogy a keletkező hulladék feldolgozásához és újrahasznosításához is jelentős kapacitásokra van szükség. Ennek első lépése az eltérő típusú csomagolások, azaz a PET-palackok és alumínium dobozok szakszerű szétválasztása és bálázása, előkészítve ezzel a különböző anyagáramokat az újrahasznosításra. Erre a folyamatra az Alteo leányvállalata egy komplex technológiával rendelkező feldolgozó gépsort fejlesztett kőbányai telephelyén.

Az új, automata gépsor által

a cég éves szinten több mint 14 ezer tonna visszaváltási rendszerben gyűjtött hulladékot képes válogatni és kezelni,

többszörösére bővítve a vállalat eddigi, DRS-ből származó hulladékfeldolgozó kapacitását. Az automata, gépi szeparációs technológiával (mágnesszalagokkal, optikai- és színszeparátorokkal) kibővített válogatóműből, továbbá a fém italos dobozok, illetve a PET palackok bálázására képes két bálázógépből álló technológiát az anyagmozgatást végző szállítószalag-rendszer egészíti ki.

Az Alteo leányvállalata a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási koncessziós partnereként tavaly óta végez DRS hulladékfeldolgozást. Teljes kapacitással az új gépsor 11 400 tonna PET bálát és 3050 tonna alumíniumbálát képes előállítani éves szinten. Az új gépsor jelentős mennyiségű ónozott fémet és vasfémet is képes leválasztani a feldolgozás során. Emiatt

az Alteo leányvállalatának beruházása a hazánkban elérhető leghatékonyabb válogatási technológiával rendelkező hulladékfeldolgozó gépsor,

amelynek működése során a haszonanyagok visszanyerési aránya a lehető legmagasabb.

Az automata bálázást követően a feldolgozott hulladékot a cég partnereihez szállítják tovább: az alumíniumot kohókban beolvasztják, és újra italos doboz, vagy egyéb alumínium tárgy lesz belőle. A PET palackokból pedig újra PET palack lesz, vagy pedig építőanyagként, illetve a textiliparban hasznosítják újra.

Simon Anita, az Alteo Fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese többek között elmondta: „A most átadott beruházás révén az Alteo meghatározó szerepet fog betölteni Budapest és Pest vármegye DRS hulladékának előkezelésében (...)” – mondta el a beruházás átadásán.

„A DRS nemcsak szervezett formában gyűjti vissza a jelentős mennyiségű hulladékot, hanem mindezt úgy teszi, hogy az anyagok későbbi újrafeldolgozása is valós lehetőséggé válik. Ez akkor tartható fenn, ha megfelelő feldolgozói kapacitások állnak rendelkezésre. Nemcsak mennyiségileg, hanem technológiailag is. A ma átadott beruházás pontosan ezt a funkciót tölti be, ez a kapacitás számokban is kifejezetten jelentős, technológiai színvonalát tekintve pedig kiemelkedő. Iparági szinten is versenyképes megoldásról van szó, ami biztosítja azt, hogy az így előállított másodnyersanyag valóban alkalmas legyen ipari felhasználásra akár hazai, akár nemzetközi piacon” – mondta el az átadón Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Az egymilliárd forintos beruházás részben az Energiastratégia Intézet Nonprofit pályázatán elnyert, vissza nem térítendő 300 millió forintos támogatásból valósult meg, amely a teljes projekt közel 30 százalékát fedezte, a fennmaradó részt önerőből finanszírozta a vállalat.

Címlapkép forrása: Portfolio