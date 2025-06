Egyre vonzóbbak a német állampapírok

Véget ér a német államkötvények szűkössége - idézi Tammo Diemert, az államadósság kezeléséért felelős Deutsche Finanzagentur (DF) végrehajtó tanácsának tagját a Financial Times . Az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjának leállításával és a mesterséges kereslet megszűnésével már korábban megkezdődött a piac normalizálódása, a német költségvetési fegyelem lazulása és a növekvő finanszírozási igény pedig kínálati oldalról enyhíti a piaci nyomást.

A német államkötvény-kibocsátás mennyiségének növekedésével véget érhet az értékpapírok évtizedes szűkössége

- jelentette ki Tammo Diemer, az államadósság kezeléséért felelős Deutsche Finanzagentur (DF) végrehajtó tanácsának tagja egy londoni kötvénypiaci fórumon. A finanszírozási stratégiáért felelős közgazdász a piaci trendeket elemezve kijelentette, hogy a korlátozott kínálat már csak néhány értékpapírra vonatkozik. A fordulatot a német költségvetési politika irányváltása okozta, az eddig mindig fegyelmezetten költő kormány ugyanis nemrégiben elköteleződött a védelmi és infrastrukturális kiadások emelése mellett, melynek finanszírozása új államkötvények kibocsátásával valósul meg.

A növekvő kibocsátásokkal véget érni látszik a német államkötvények elmúlt tíz évben tapasztalt szűkössége, mely a szélsőségesen alacsony kínálatból és magas keresletből eredt. A német kormányokat az elmúlt évtizedekben a fiskális fegyelem (azaz többlettermelő költségvetési stratégia) jellemezte, így ebben az időszakban nem volt szükség nagy mennyiségű kötvénykibocsátásra. A konzervatív költségvetés tehát rendkívül alacsonyan tartotta az értékpapírok kínálatát.

Ezzel párhuzamosan a szűkösséghez a keresleti tényezők is jelentősen hozzájárultak. A 2010-es évek alacsony kamatkörnyezete arra késztette a világ jegybankjait (és vele az Európai Központi Bankot), hogy kötvényvásárlási programokkal csökkentsék a hosszú lejáratú hozamokat, így ösztönözve fogyasztásra és megtakarításra a gazdasági szereplőket. Az európai jegybank vásárlási programjai mellett a német állampapír rendkívül alacsony kockázata is felfelé hajtotta a keresletet, a befektetők ugyanis tipikus válságálló (safe haven) eszközként tekintettek a német állampapírokra.

A 2015-2022 közti időszak alacsony kínálata és magas kereslete az árak megemelkedését, ezáltal pedig a hozamok esését eredményezte. A torz piaci viszonyok negatív hozamokat okoztak, a jó minőségű eszközök szűkössége pedig a bankközi hitelfelvételt is megnehezítette a fedezeti eszközök hiányán keresztül.

A német államkötvények piaci elérhetőségében a koronavírus-járvány és az azt követő inflációs válság hozott fordulópontot: a világjárvány következtében a német kormány jelentősen megemelte kiadásait, amely nagyobb fokú eladósodással is járt, míg az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjainak leállítása pedig a túlkeresletet szüntette meg.

A 2022-ben induló trend egészen mostanáig kitartott, így a jó minőségű német eszközök ma már kellő mértékben elérhetőek a pénzügyi intézetek, bankok és vállalatok számára

- jelentette ki Diemer. A piaci viszonyok helyreállása az árakban, és azzal ellentétesen mozgó hozamokban is megmutatkozott: a 10 éves kötvények hozama márciusban 2,9 százalékra ugrott, de jelenleg is meghaladja a 2,5 százalékos szintet.

A londoni konferencián az európai eszközök iránti megnövekedett érdeklődésről is szó esett. Az elmúlt hetekben több ország tapasztalt élénkülő érdeklődést saját állampapír-piacán, mely az amerikai eszközöktől részben elforduló befektetők diverzifikációs (kockázatelosztó) igényét tükrözi. A nagy tavaszi dollárgyengülés és a nemzetközi befektetői hangulat átalakulása a biztonságosabb európai eszközök felé terelte a pénzügyi és reálgazdasági intézményeket, mely a közös európai adósság és az egyes országok kötvényei iránti keresletet is élénkítette. A fordulatot üdvözölték a Londonban megjelent közgazdászok, akik egyben reményüket is kifejezték, hogy Európa képes lesz kihasználni a lehetőséget és megerősíteni pozícióját a nemzetközi tőkepiacokon. Kockázati szempontból az elmúlt hetek folyamatai kifejezetten pozitívnak tekinthetők, a német kötvénypiac normalizálódása és a többi ország szuverén adóssága iránti magasabb kereslet ugyanis a kockázati hozamfelárak csökkenését eredményezte, mely javítja az európai országok megítélését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images