Fonalas cianobaktériumok lepték el a Balaton strandjait, több medencéjét

A fonalas cianobaktériumok már látványosan megjelentek több medencében – számolt be a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet . A korábban tisztább keleti partszakaszokon is zöldell a víz, a szélcsendben pedig a part mentén helyenként komolyabb algatömegek gyűlhetnek össze. A tó idei viselkedése több szempontból is szokatlan.