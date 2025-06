Megtiltotta a rendőrség a budapesti Pride-ot, a főváros mégis megtartja a rendezvényt

A rendőrség megtiltotta a június 28-ra bejelentett Budapesti Büszkeség rendezvényt, de Karácsony Gergely szerint valójában nem is létezik ilyen gyűlés. A főpolgármester közölte: az önkormányzat ettől függetlenül megtartja a szabadságünnepet, mivel az saját szervezésű esemény. Az Európai Bizottság egyik embere is ellátogatna a jövő hétre tervezett eseményre.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megtiltotta a június 28-ra meghirdetett Budapesti Büszkeség rendezvény megtartását

– derül ki a rendőrség honlapján csütörtökön közzétett határozatból az MTI szerint.

A tiltás a Városháza Park – Károly körút – Astoria – Múzeum körút – Kálvin tér – Vámház körút – Fővám tér – Szabadság híd – Műegyetem rakpart útvonalat érinti, reggel 6 és este 10 óra között.

A határozat ellen fellebbezni nem lehet,

de három napon belül közigazgatási per indítható a Kúrián, a keresetet a rendőrséghez kell benyújtani.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság olyan gyűlésre adott ki tiltó határozatot, amely valójában nem is létezik, szerinte ezzel az erővel akár az unikornisok sétáltatását is betilthatták volna. Úgy fogalmazott,

mivel a Fővárosi Önkormányzat nem tett gyülekezési törvény szerinti bejelentést, a határozat jogilag irreleváns.

Közölte azt is, hogy a város június 28-án, a magyar szabadság napján megtartja a Budapest Büszkeség szabadságünnepet, mint önkormányzati rendezvényt.

Az eseményre Hadja Lahbib, az Európai Bizottság esélyegyenlőségi biztosa is Budapestre érkezik, aki másnap civil szervezetek képviselőivel is találkozik – számolt be a Politico. A lap úgy tudja, ha a felvonulás jogilag nem minősül betiltottnak, ő maga is részt vesz rajta, számos európai parlamenti képviselő és városvezető társaságában.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 30. Forrnak az indulatok Brüsszelben a vitatott magyar jogszabály miatt

Címlapkép: A 29. Budapest Pride résztvevõi vonulnak az Andrássy úton 2024. június 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.