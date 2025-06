NGM-elemzés: A költségvetés stabil, vállalásunknál kedvezőbb költségvetési pályát vetít előre az Európai Bizottság

Kedvezőbb pályán halad a magyar fiskális politika, mint a kormány eredeti vállalása - ezt lehet kiolvasni az Európai Bizottság nemrégiben kiadott, Magyarország költségvetését részletesen elemző jelentéséből. Ezzel függ össze az, hogy hazánk esetében a túlzottdeficit-eljárás függőbe fog kerülni, vagyis további szankcionálásra nem kell számítani.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet a portfolio@portfolio.hu címre.

Az alábbiakban Adorján Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésért felelős helyettes államtitkárának, valamint Kondora Szilárd, a Költségvetési Előrejelzési és Módszertani Főosztály vezetőjének írását közöljük.

1. Az új európai gazdasági kormányzási keretrendszer

2024. április 30-án új gazdasági kormányzási keretrendszer lépett életbe az EU-ban. Ennek központi elemét a nemzeti középtávú fiskális-strukturális tervek jelentik, amelyek felváltották a korábbi nemzeti reform- és a stabilitási/konvergencia programokat.

A középtávú költségvetési-strukturális terv (medium term fiscal-structural plan, MTFSP vagy röviden FSP) lényege, hogy a tagállamok a középtávú költségvetési pályát és a középtávú kormányzati terveket (pl. az ágazati vagy adópolitikára vonatkozó reformterveket) egy dokumentumban, egymással összhangban mutassák be. A középtávú tervekben foglalt kiigazítási időszak négy év, amely a tagállam kérésére meghosszabbítható további három évvel. Magyarország négy évre szóló tervet készített.

A költségvetési kiigazítási pálya értékelése, jóváhagyása és végrehajtása során az ún. nettó kiadási pálya képezi a költségvetési felügyelet egyetlen operatív mutatóját. Ennek a mutatónak a növekedési ütemére kell a tagállamnak (az Európai Bizottság majd az Európai Tanács által elfogadott) négyéves vállalást tennie, amely révén az egyéb költségvetési mutatók (hiány, strukturális hiány, adósság) az előírásoknak megfelelően alakulnak.

Ez egy nagyon lényeges,

fundamentális változás a korábbi uniós szabályrendszerhez képest.

A követelmény ugyanis immáron nem a költségvetés egyenlegére, hanem annak kiadási oldalára vonatkozik. Emögött az a megfontolás húzódik meg, hogy a mindenkori tagállami kormányoknak mindenekelőtt a költségvetési kiadások alakulására van ráhatásuk, a bevételek alakulása jelentős részben tőlük függetlenül tényezőkön múlik, így alapvetően a gazdaság állapotától függ, ami számos külső tényező (pl. a nemzetközi környezet alakulása) függvénye is a kormányzati gazdaságpolitika adekvát voltán kívül.

Az FSP-ben vállaltaknak, ezen belül a nettó kiadási pályájának való megfelelést a Bizottság nyomon követi. A tagállamok minden évben legkésőbb április 30-ig éves előrehaladási jelentést (Annual progress report, APR) készítenek a makrogazdasági és költségvetési folyamatok alakulásáról.

A vállalt kiadási pályától való eltérések az egyes években és kumuláltan is egy ún. kontrollszámlán kerülnek vezetésre. A kontrollszámlának kulcsszerepe lesz abban, hogy mely tagállamok kerülnek szankcionálás alá. Mindig csak ex-post kerül a kontrollszámlára adat, legelőször erre 2026. tavaszán a 2024-2025. évi tényszámok alapján kerül sor.

Az új keretrendszerben továbbra is marad a túlzott deficit eljárás (EDP). A Tanács továbbra is ajánlást fogad el az érintett tagállam számára arról, hogy a hiányt adott határidőn belül a GDP 3%-ában meghatározott referenciaérték alá kell csökkentenie. Az új keretrendszerben az EDP ajánlásnak is központi eleme a nettó kiadási pálya, amelynek biztosítania kell évente a GDP 0,5 százalékpontját kitevő minimális strukturális kiigazítást. A tagállami intézkedések és a tanácsi ajánlásnak való megfelelés értékelése is a nettó kiadások alakulása alapján történik.

2. A nettó kiadások definíciója, növekedési ütemének tervezése

A nettó kiadás kategória elnevezése kissé félrevezető, ugyanis az aggregátum kiszámításánál valójában a kormányzati szektor bruttó konszolidált kiadási főösszegéből kell kiindulni.

Az összes konszolidált kiadásból le kell vonni a kamatkiadásokat, az uniós alapokból származó bevételek által teljes mértékben fedezett, uniós programokkal kapcsolatos kiadásokat, az Unió által finanszírozott programok kötelezően előírt társfinanszírozásával kapcsolatos nemzeti kiadásokat (tehát az önkéntesen vállalt társfinanszírozás nem értendő ide), a munkanélküli ellátásokra fordított kiadások ciklikus elemeit, valamint az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések hatását. A ’nettó’ megnevezés használata csupán azért indokolt, mert az ún. diszkrecionális bevételi intézkedések hatásával is korrigálni kell (azaz pl. a tagállam tartós adónövelő bevételi intézkedésekkel növelheti kiadásait anélkül, hogy a nettó kiadási pályáról letérne; vagy másképp fogalmazva, a tartós adócsökkentések teljesen ugyanúgy jelennek meg a nettó kiadás mutatóban, mintha tartós kiadásnövelésről születne döntés).

A nettó kiadás kategória nominális értéke a fenti definíció alapulvételével a tény statisztikákból és az előrejelzésekből kiszámítható. A nettó kiadás kategória levezetését és az éves nettó kiadás növekmény kiszámítását az 1. táblázat mutatja be (a számok megegyeznek Magyarország Éves Előrehaladási Jelentésében szereplő számokkal).

Forrás: KSH – kormányzati szektor tény adatai, NGM előrejelzés – Éves Előrehaladási Jelentés, 2025. április 30.

3. Az Európai Bizottság előrejelzése – hogy állunk a vállalásainkhoz képest?

Az új gazdasági kormányzási keretrendszerben az előzőekben említett, Bizottság által elfogadott nettó kiadási pálya és a tény, illetve előrejelezhető nettó kiadási pálya közti eltérés alapján ítélhető meg, hogy a tagállam összességében tartja-e magát vállalásához. A fentiekben említettek szerint az eltéréseket rögzítő kontrollszámlára csak a tényadatok alapján kerülnek értékek, de azt már idejekorán át lehet tekinteni az előrejelzések alapján, hogy a tagállam a vállalt pályán halad-e vagy arról nagy valószínűséggel letér. Az eltéréseket mind adott évre, mind kumuláltan ki lehet számolni. Lényegesnek minősül az eltérés, ha adott évekre a GDP 0,3%-át, kumuláltan pedig a GDP 0,6%-át meghaladja. Ezek a küszöbszámok azért fontosak, mert az efeletti eltérések esetén adósság alapú EDP indulhat a tagállammal szemben, illetve meglévő EDP esetén a szankciókban továbblépésre, szigorításra kerülhet sor.

Az Európai Bizottság az európai szemeszterhez kapcsolódó tavaszi publikációs körben többek között közzétette a költségvetési pályák értékeléséhez kapcsolódó bizottsági véleményt. Ebben a Bizottság áttekintette, hogy a számolt költségvetési pozíció hogyan viszonyul eredeti vállalásainkhoz.

Magyarország esetén a 2024. évi tényadatok szerint a vállalt 4,6%-hoz képest a nettó kiadások növekedési üteme 2,3% volt a KSH kormányzati szektorra vonatkozó statisztikái szerint. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2025-ben ellenkező irányú eltérés várható; a 4,3%-os vállalásunkhoz képes 6,1% lehet a nettó kiadások éves növekménye. 2024-2025-ben kumuláltan a 9,1%-os vállalásunkhoz képest a bizottsági prognózis szerint 8,6% lehet a nettó kiadások növekménye. Ez azt jelenti, hogy

a prudens költségvetési politikánknak köszönhetően 2024-2025-ben összességében a GDP 0,2%-ával kisebb a nettó kiadások növekedése, mint a vállalásunk.

A költségvetési pályán tehát a vállalásunknál is kedvezőbben haladunk. A bizottsági javaslata szerint ezért Magyarország esetén az EDP-eljárás függőbe fog kerülni, ami azt jelenti, hogy az EDP-eljárás keretében további lépésekre, szankcionálásra nem kerül sor.

4. A nemzeti mentesítési záradék (NEC) aktiválása és ennek következményei a költségvetési pályára nézve

A Bizottság értékelése szerint a megemelt védelmi kiadásokra való fokozatos és tartós áttérést a meglévő uniós költségvetési keretben biztosított rugalmasság révén lehet kezelni. Ennek érdekében a Bizottság javaslatot tett arra, hogy a tagállamok kérelmezhessék az uniós gazdasági kormányzási keretrendszer jogszabályaiban leírt nemzeti mentesítési záradék (NEC) aktiválását, amely lehetővé teszi a nettó kiadási pályától, illetve a túlzottdeficit-eljárás (EDP) szerinti korrekciós pályától való eltérést.

A fentiekben említett kedvező bizottsági értékelésen túl – miszerint a költségvetési pályán 2024-2025-ben a vállalásunk szerint haladunk – költségvetési mozgásteret jelent, hogy Magyarország – számos más tagállamhoz hasonlóan – kezdeményezte a nemzeti mentesítés záradék aktiválását.

Ahogyan arról már volt szó, a bizottsági ellenőrzés keretében a nettó kiadási pályától való tényleges eltéréseket a Bizottság minden tagállam vonatkozásában egy kontrollszámlán rögzíti. A kontrollszámlán terhelésként jelenik meg az, ha az érintett tagállamban az észlelt nettó kiadások egy adott évben túllépik a kijelölt nettó kiadási pályát. A kontrollszámlán jóváírásként jelenik meg az, ha az érintett tagállam esetében az észlelt nettó kiadások egy adott évben elmaradnak a kijelölt nettó kiadási pályától.

Azon tagállamok esetén, amelyeknél jóváhagyják a NEC aktiválását, egy kiterjesztett („augmented”) kontrollszámla fog működni, ezáltal biztosítva a megnövekedett védelmi kiadásokból eredő rugalmasság rögzítését és értékelését. Fontos, hogy a rugalmasság felső határa a kiterjesztett kontrollszámlán a kumulált eltéréseknél (azaz nem az éves eltéréseknél) kerül elszámolásra. A figyelembe vehető „rugalmasság” az adott év GDP-arányos védelmi kiadása és a 2021. évi tény GDP-arányos védelmi kiadás közti különbség, de maximum a GDP 1,5%-a.

A NEC aktiválásához a Bizottság kvalitatív és kvantitatív szempontok mentén értékelte a tagállamok által benyújtott kérelmet. A Bizottság pozitív elbírálásban részesítette a Magyarország által benyújtott kérelmet, a június 4-én – a tavaszi csomag részeként – megjelent bizottsági ajánlásnak az elfogadására a Tanácsnak négy hét áll rendelkezésre.

Összességében tehát elmondható, hogy a Bizottság költségvetési előrejelzése és a védelmi kiadások kapcsán a NEC-en keresztül figyelembe vehető rugalmasság eredményeképpen az új európai keretrendszerben tett vállalásaink várhatóan teljesülnek, aminek eredményeképpen az ellenünk folyó EDP eljárás függővé tételét javasolja a Bizottság.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Amennyiben hozzászólna a témához, küldjön levelet aportfolio@portfolio.hucímre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images