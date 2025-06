Trónfosztás történt a magyar e-kereskedelemben

A digitális kereskedelem az elmúlt évtizedben a gazdaság egyik leggyorsabban növekvő szektorává vált, és 2024-ben is újabb mérföldköveket ért el Magyarországon. Jelentős változások történtek emellett az élen.

A PwC Magyarország által összeállított E-toplista bemutatja az ország legnagyobb online kereskedőit, akik forgalom, ismertség és innováció alapján kiemelkednek a versenytársaik közül. Az E-toplista gyökerei 2015-re nyúlnak vissza, amikor a GKID először publikálta a legnagyobb magyar e-kereskedők rangsorát. A PwC 2024-ben immár tizedik alkalommal adta ki a listát, megőrizve a hagyományos struktúrát, de továbbfejlesztve az adatgyűjtési és elemzési módszereket.

Az Alza az első

A 2024-es lista élén jelentős változás történt: az Alza.hu lett Magyarország legnagyobb forgalmú online kereskedője, letaszítva az eddigi vezető eMAG-ot. Az Alza nemcsak forgalmát növelte jelentősen, hanem a vásárlói élmény és logisztikai fejlesztések terén is kiemelkedett. Az Alza+ hűségprogram és az országos csomagautomata hálózat tovább erősítette a cég piaci pozícióját.

A második helyen a Kifli.hu végzett, amely immár harmadik éve vezeti az FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) rangsort is. A harmadik helyet a MediaMarkt szerezte meg, szoros versenyben a többi nagy piaci szereplővel.

2024-es E-toplista dobogójáról feltűnően hiányzik az eddigi 9 rangsorból 6-ot vezető eMAG. A román kereskedő – reagálva az import kereskedelem és a TEMU térnyerésére – 2024 első felében jelentősen átalakította és Romániába centralizálta a működését, melynek eredményeképp a magyar operációban dolgozók száma is kevesebb mint felére csökkent. Az átszervezés miatt a 2024-es évre egy átmeneti időszakként tekint a vállalat, így nem kívántak szerepelni a mezőnyben. A PwC forgalmi modellezései alapján az eMAG 2024-es teljesítménye alapján – a piacteres értékesítéseit is figyelembe véve – a top 15 első felében, a dobogó környékén végzett volna.

A rangsor a következő:

Alza.hu Kifli.hu MediaMarkt IKEA Tesco Euronics Aqua iPon Pepita.hu Auchan BestByte Decathlon Libri-Bookline Rossmann Online Auchan (Auchan e-grocery)

A 15 legnagyobb kereskedő összesített online forgalma: 463,1 milliárd forint. Teljesített rendelések száma: 12,1 millió darab, ami 34%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Legnagyobb növekedést mutató szektor: Az FMCG szegmens, amely 25%-os átlagos növekedést ért el, összesített forgalma pedig elérte a 156,4 milliárd forintot.

Új belépők és a mezőny átrendeződése

A 2024-es rangsorban két új szereplő debütált: a BestByte és a Rossmann. Az 5 milliárd forintos éves forgalmat meghaladó, 100%-ban magyar tulajdonú kereskedők száma is rekordot döntött, 17-re bővült. Az Euronics továbbra is vezeti a magyar tulajdonú kereskedők listáját, míg az Aqua és az iPon a második, illetve harmadik helyen zártak.

A TEMU hatása a magyar piacra

Bár a TEMU nem szerepel a forgalmi rangsorban, hatása megkerülhetetlen. A kínai óriás 2024-ben 9 millió rendelést teljesített Magyarországon, ezzel önmagában meghaladva a top 10 kereskedő összesített rendelési számát. Az ismertségi rangsorban a TEMU a harmadik helyet szerezte meg, ami jól mutatja a cég gyors térnyerését.

Fontosak a nemzetközi piacok

A PwC elemzése szerint a magyar e-kereskedők hosszú távú sikerének egyik kulcsa a nemzetközi piacokon való terjeszkedés. A Pepita.hu például már most is jelentős exportforgalmat bonyolít, ami önmagában is elég lenne az 5 milliárdos forgalmú magyar kereskedők közé kerüléshez.

Az e-kereskedelem gyors növekedése mellett a piac egyre polarizáltabbá válik. Míg a legnagyobb kereskedők képesek voltak jelentős növekedést elérni, addig a kisebb szereplők nehezebben tudnak lépést tartani az import kereskedelem és a globális platformok térnyerésével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images