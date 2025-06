Az utolsó utáni határidő: régiós üzemanyagár-robbanás jöhet, ha Szerbia nem lép gyorsan

Portfolio 2025. június 20. 09:55

Szerbia nyersolaj importja – és vele együtt a térség üzemanyagellátása – is nehéz helyzetbe kerülhet, ha a többször elhalasztott amerikai szankciók most, június 27-én valóban élesednek. Ráadásul a kedden bejelentett, az orosz fosszilis energiahordozókat érintő leválási terv miatt még az is elképzelhető, hogy a magyar-szlovák olajvezeték projekt értelme megkérdőjeleződik.