Egymásnak feszült a két tábor, komoly megosztottság van a Fed döntéshozói között

Élesen megoszlanak a vélemények az amerikai jegybank döntéshozói között arról, hogy mikor kezdjék el a kamatok csökkentését és mennyire jelent kockázatot az infláció alakulására a vámemelések hatása. Ez derült ki a jegybanki tisztviselők első nyilvános megszólalásaiból, amelyek a héten meghozott kamatdöntés után hangzottak el.

A Fed pénteken közzétett monetáris politikai jelentése szerint a magasabb importvámok már most is növelték az áruk inflációját, bár a szolgáltatásokat is magában foglaló általános infláció az elmúlt hónapokban a vártnál alacsonyabb maradt.

Christopher Waller, a Fed kormányzója szerint a vámok inflációs hatása csekély lesz, és a jegybanknak már a következő, júliusi ülésén csökkentenie kellene a kamatokat, mivel a közelmúltbeli áremelkedések mérsékeltek voltak, miközben a munkaerőpiacot illetően aggasztó jeleket lát, például a friss diplomások körében magas munkanélküliségi rátát. Waller a CNBC-nek nyilatkozva kijelentette:

Az elmúlt hónapok adatai azt mutatják, hogy a trendinflációs kilátások elég jók. Már akár már júliusban csökkenthetnénk a kamatszintet.

Hozzátette, hogy nem szeretnék megvárni, amíg a munkaerőpiac összeomlik, mielőtt elkezdenék csökkenteni a kamatokat.

Ezzel szemben Tom Barkin, a richmondi Fed elnöke óvatosabb álláspontot képvisel. A Reutersnek adott interjújában kifejtette, hogy mivel az infláció még mindig a Fed 2%-os célja felett van, a vámokkal kapcsolatos vitákat még mindig nem rendezték, és a munkanélküliségi ráta alacsony, 4,2%-os, így nincs sürgős szükség a kamatcsökkentésre.

Nincs olyan égető probléma, ami azt sugallná, hogy sietni kellene. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az infláció esetleges megugrását, ha az bekövetkezne. Meg kell néznünk, hogy bekövetkezik-e. Kényelmesnek érzem, ahol most vagyunk. A maginfláció még mindig a célérték felett van. A mérsékelt megszorítás jó módja annak, hogy ezt kezeljük

- mondta Barkin.

A Fed ezen a héten változatlanul hagyta irányadó kamatát a 4,25-4,5%-os tartományban. A jegybank új gazdasági előrejelzései lassabb növekedést és magasabb inflációt vetítenek előre, de a döntéshozók továbbra is számítanak kamatcsökkentésre az év későbbi részében.

A vélemények azonban megoszlanak: hét döntéshozó szerint idén egyáltalán nincs szükség kamatcsökkentésre, míg nyolcan két csökkentést tartanak valószínűnek, ami összhangban van a befektetők várakozásaival, akik a szeptemberi és decemberi üléseken számítanak negyedpontos csökkentésekre.

Waller és Barkin megjegyzései jelzik a vita két pólusát, amely arról szól, hogy Donald Trump globális kereskedelem átalakítására tett erőfeszítései mennyire komolyan és tartósan fogják befolyásolni az árak, a munkahelyek és a növekedést az elkövetkező hónapokban. Jerome Powell Fed-elnök szerdai sajtótájékoztatóján óvatosságra intett bármely konkrét irányba való túlzott elmozdulástól, tekintettel a kereskedelmi viták volatilitás jellegére, és a még függőben lévő kulcsfontosságú döntésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock