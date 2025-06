Kevesebb alkohol, nagyobb kihívás – Hogyan teljesítenek az iparági részvények?

Az alkoholfogyasztás nem akkora divat már, mint korábban, és ez nemcsak az egészségügyi tanulmányokból, hanem a tőzsdei árfolyamokból is látszik. Egyre többen választják az alkoholmentes alternatívákat, miközben a nagy gyártók részvényei lejtmenetbe kapcsoltak. Cikkünkben megnézzük, hogyan alakítja át a globális trend a fogyasztási szokásokat, az exportpiacokat és a legnagyobb alkoholipari cégek jövőjét.

Európa alkoholkirályai

Tavaly összesen 29,8 milliárd euró értékben exportáltak alkoholtermékeket az uniós tagállamok az EU-n kívüli országokba. Ez az érték közel 11%-os növekedést jelent a 2019-es 26,9 milliárd euróhoz képest. Ugyanakkor a 2023-as és 2022-es évekhez képest visszaesés tapasztalható: előbbinél 1,8, utóbbinál pedig 6,4%-kal csökkent az exportált alkoholtermékek összértéke.

Ahogy az ábrán is jól látszik, egyértelműen Franciaország volt a legnagyobb uniós exportőr. A 12,1 milliárd eurós teljesítménye az EU teljes alkoholtermék-kivitelének közel 41%-át tette ki. Ennek az összegnek mintegy kétharmadát, nem meglepő módon, a borok adták.

A második és harmadik helyen álló Olaszország (6 milliárd euró) és Spanyolország (2,5 milliárd euró) esetében szintén a bor dominált. Az olasz export 81, míg a spanyol kivitel 64%-át tették ki a borok.

Ezzel szemben a negyedik és ötödik legnagyobb exportőr, Hollandia és Németország esetében már a sör játszotta a főszerepet. A holland alkoholexport 56, a német kivitel 34%-át tette ki a sör.

Megvizsgáltuk azt is, mely országok vezetik az egyes alkoholtermék-kategóriákat.

A borok terén Franciaország áll az élen,

míg a vermut és más ízesített borok, valamint a cider és egyéb erjesztett italok exportjában Olaszország vezet.

A sörexportot Hollandia uralja,

míg a tömény szeszes italok és likőrök kivitelében ismét Franciaország dominál.

Ha az EU teljes exportját termékkategóriák szerint vizsgáljuk, a bor dominanciája megkérdőjelezhetetlen: ez a termékcsoport 2024-ben az export 56%-át adta. A második helyen a tömény szeszes italok és likőrök álltak közel 30%-kal, míg a sör 11,5%-os részesedéssel harmadik lett.

Érdekes képet ad az is, ha azt nézzük, hogy egyes országok exportjában mely termékkategóriák a legmeghatározóbbak. A legtöbb tagállamban (9 országban) a bor vezeti az alkoholtermék-kivitel rangsorát, ezt követik a tömény szeszes italok és likőrök, amelyek szintén kilenc ország legfontosabb kivitelű kategóriái voltak. A sör nyolc tagállamban számít vezető terméknek. A cider és egyéb erjesztett italok csak egy országban számítottak a legfőbb exportcikknek, míg a vermut és más ízesített borok egyik országban sem voltak vezető pozícióban.

Azt is megvizsgáltuk hová kerülnek ezek az európai italok. A teljes export közel 30%-a az Egyesült Államokba irányult, és ebből az összegből közel 5 milliárd euró, azaz 55% bor volt. A második legnagyobb célpiacot az Egyesült Királyság jelentette 16,5%-os részesedéssel. A dobogót Kína zárta 5,3 %-kal, majd Kanada (5,2%) és Svájc (4,7%) következtek a rangsorban.

Globális fogyasztási szokások

Ahhoz, hogy még szélesebb képet kaphassunk az alkoholfogyasztás világáról, érdemes megnézni a WHO tavaly kiadott, 2019-es adatokat használó tanulmányát, amelyben globálisan vizsgálják az alkoholfogyasztási szokásokat és trendeket.

A fentebb látható WHO régiós bontás alapján

Európa országaiban lett a legmagasabb a jelenlegi alkoholfogyasztók aránya 62,4%-kal.

Fontos megemlíteni, hogy ez az arány azt mutatja, hogy a 15 évesnél idősebb lakosság mekkora része fogyasztott alkoholt az előző 12 hónapban.

Európa a fogyasztók éves átlagos fogyasztása alapján is dobogós, ugyanis éves szinten 14,7 liter tiszta alkohol elfogyasztásával a második legtöbbet fogyasztó régió, az éves 15,5 litert fogyasztó afrikai régió után.

A második helyen az európai régióhoz közeli értékekkel a nyugat-csendes-óceáni és az amerikai régiók állnak 60,4 és 60%-os alkoholfogyasztói aránnyal. Az amerikai régióban csupán kicsivel alacsonyabb a fogyasztás az európainál, azonban a nyugat-csendes-óceáni régióban már jelentősen alacsonyabb, éves 9,8 liter tiszta alkohol fogyasztásával. Ezzel a második legkevesebbet fogyasztó régió.

Minden értelemben a kelet-mediterrán régió kerül a lista végére, ugyanis itt a lakosság csupán 4%-a vallotta magát fogyasztónak, valamint ez az alacsony része a lakosságnak is csupán éves szinten 7,4 liter tiszta alkoholt fogyasztott, amely körülbelül fele az európai átlagnak.

Mit iszik a világ?

A WHO kutatása az italok típusait is vizsgálta, és ezt is közölte régiós bontásban.

A teljes világátlagot tekintve a röviditalok győzedelmeskedtek, ugyanis a kutatás alapján az alkoholfogyasztók 45%-a preferálta ezt a kategóriát.

A második legnépszerűbb kategória a sör volt, ugyanis a fogyasztók több mint harmada jelölte meg ezt a kedvenc italának. A bor igen alacsony arányban, csupán 12%-ot ért el a kedvenc italok megoszlásában, ami a teljes képet nézve nem csoda, ugyanis csupán az európai régióban ért el 15%-ot meghaladó eredményt, és még itt is csupán a fogyasztók kevesebb mint harmada jelölte meg kedvenc italának.

Érdekes kiemelni a délkelet-ázsiai régiót, ahol a fogyasztók 10%-án kívül, akik a sört jelölték meg, mindenki a röviditalokat nevezte meg kedvenc italának, amely a legmarkánsabb preferencia az egész kutatásban.

Ez leginkább az indiai fogyasztóknak köszönhető, akik hatalmas whiskykedvelők, aminek köszönhetően az indiai alkoholpiac a globálisnál sokkal gyorsabban növekszik.

Amennyiben megnézzük, hogy mely nemzet márkái árusították a legtöbb whisky-t 2023-ban, nem nagy meglepetésünkre egy zöld, fehér és narancs színű zászlót látunk. Azonban ennek a közepén egy sötétkék kör is helyet kapott, és akkor rájövünk, hogy nem az ír whisky fogyott a legjobban, hanem az indiai. Olyannyira, hogy az öt legtöbbet értékesítő márkából az első négy indiai, továbbá az első húszból is nyolc indiai márka. A rangsort a McDowell’s Whisky vezeti, amely 31,4 millió 9 literes kiszerelést értékesített 2023-ban. Az első európai a Johnnie Walker lett, amely 22,1 milliós 9 literes kiszerelés értékesítésével lett az ötödik.

Ezek az adatok jól mutatják, hogy a globális alkoholpiac súlypontja egyre inkább Ázsiába helyeződik át, különösen az indiai fogyasztók dominanciájával a whisky kategóriában.

Fogyasztói attitűdök és változások

Bár az alkoholfogyasztás népszerűsége világszerte magas, a társadalmi megítélése és az egészségtudatosság fokozatosan változik. Ezek a változások nemcsak a fogyasztói szokásokat alakítják, hanem a piaci trendeket és a vállalatok stratégiáját is.

A WHO kutatása egy nagyon részletes pillanatképet ad a jelenlegi helyzetről, azonban fontos megvizsgálni, hogy milyen trendeket figyelhetünk meg hosszabb távon.

Egy rendszeres egyesült államokbeli felmérés során arról kérdezték a válaszadókat, hogy szerintük a mértékletes alkoholfogyasztás, azaz egy-két ital naponta jót tesz-e vagy árt-e az egészségnek, vagy nem tesz különbséget e téren. A több mint 20 éve tartó felmérésben a tavalyi évben voltak először többen azok, akik károsnak ítélték meg a mértékletes alkoholfogyasztást.

Ez összhangban áll az egyre népszerűbb egészségtudatos életmódtrenddel, amely több mozgást és tudatosabb táplálkozást jelent. Egy fontos videónak mondható a témában Andrew Huberman amerikai idegtudós és podcaster még 2022-ben készített kétórás videója, amelyet mára már közel 7,5 millióan tekintettek meg. Ebben a videóban az alkohol különböző hatásait járja körbe kutatások segítségével. Eközben többször is kiemeli, hogy nem szeretné démonizálni az alkoholt, csak egy tudományos körképet nyújtani. A videó alatti legtöbb hozzászólásban a kommentelők személyes sikereiket írják le, ahogy sikerült leszokniuk az alkoholról, és ez milyen pozitív hatással volt az életükre.

A hozzáállás megvizsgálása mellett a WHO adatbázisát böngészve találhatunk konkrét adatot is a globális egy főre jutó éves tisztaalkohol-fogyasztásra. Itt az amerikai felmérésben kirajzolódó iránnyal megegyező trendet fedezhetünk fel, ugyanis a legutóbbi évek adatai alapján világszinten is érzékelhetően visszaesett az átlagos fogyasztás.

Alkohol a tőkepiacokon

Ez a fentebb említett csökkenés ugyanakkor nemcsak közegészségügyi és társadalmi kérdés, hanem gazdasági és vállalati szempontból is figyelemre méltó. Mivel az alkoholos italokat gyártó cégek egy része tőzsdén jegyzett vállalat, érdemes megvizsgálni, hogyan tükröződnek ezek a trendek a részvénypiaci teljesítményükben is. Az alábbiakban a legnagyobb piaci értékű, alkoholos italokat gyártó vállalatokat és azok papírjait vesszük górcső alá.

A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy miként alakult a jelenleg 5 legnagyobb piaci értékű alkoholos italokat gyártó vállalat papírjainak ára 2020 eleje és 2025 júniusa között. A lenti sorban piaci értékük alapján csökkenő sorrendben olvashatjuk le a cégeket. Ez alapján láthatjuk, hogy

csupán a legnagyobb piaci értékű, Kweichow Moutai részvényének ára volt 2025 júniusa elején a 2020 eleji szintje fölött.

De mi is pontosan a Kweichow Moutai?

A még 1951-ben alapított kínai vállalat a Maotai nevű ital készítésére szakosodott, amely egyfajta pajcsiu, ami kínaiul szó szerint annyit tesz, hogy „fehér alkoholos ital”. Ez egy magas, 30-50% alkoholtartalmú színtelen égetett gabonapárlat, amit leginkább cirokból vagy ragacsos rizsből készítenek.

Többféle pajcsiu márka és típus létezik és a Kweichow Moutai által forgalmazott Maotai az egyik legismertebb közülük. Ez a típusa az italnak a Kujcsou tartományból származik, és már a 18. században is ismert, kedvelt császári ital volt. Különlegessége, hogy nyolcszor erjesztik és kilencszer párolják. Az erjesztést egy speciális, kifejezetten alkoholos italok készítésére alkalmazott, a kovászhoz hasonló kultúrával végzik. A terméket gyakran ajándékozásra vásárolják, presztízsjellegű fogyasztási cikknek számít Kínában.

Azonban nem csak a Kweichow Moutai az egyetlen vállalat, amely a pajcsiunak köszönhetően a legértékesebb alkoholgyártók közé tartozik. Ugyanis a harmadik legnagyobb piaci értékű cég a Wuliangye Yibin, amely ismét egy kínai, pajcsiu előállítására szakosodott vállalat.

Az 5 legnagyobb piaci értékű alkoholos italokat gyártó vállalat között a két kínain kívül már az európaiak számára ismertebb cégek szerepelnek. A második legnagyobb vállalat, az Anheuser-Busch Inbev (AB InBev) neve lehet nem cseng ismerősen, azonban a márkái már egészen biztosan. AB InBev három vállalat összeolvadásával jött létre, és lett a világ legnagyobb sörgyártó cége. A világszerte és lokálisan forgalmazott söreit összeszámolva több mint 500 márkát tudhat magáénak a cég, amelyek közül itthon a legismertebbek a Budweiser, a Corona, a Stella Artois, a Beck's, a Hoegaarden és a Leffe.

A ranglista negyedik és ötödik helyén is európai óriásvállalatok vannak, amelyek több száz márkát tudhatnak magukénak világszerte. Negyedik helyen a brit Diageo szerepel, amely több mint 200 márkát forgalmaz. Ezeken belül leginkább skót whisky-t és más tömény szeszes italokat, mint a Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray és a Guinness.

Ötödik helyen pedig a Heineken szerepel, több mint 300 márkával, köztük nem meglepő módon a Heineken, a Krušovice, a Gösser, a Birra Moretti, a Desperados, valamint helyi márkákból a Soproni és az Arany Fácán.

Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi egészségtudatos trendekre reagálva az utóbbi három nagyvállalat is egyre nagyobb hangsúlyt fektet az alkoholmentes termékek fejlesztésére.

A Heineken 0.0, a Guinness 0.0 vagy a Budweiser Zero mind jól mutatják, hogyan próbálnak a cégek új fogyasztói csoportokat elérni, miközben alkalmazkodnak a globális attitűdváltozáshoz.

Mutatók mögött a vállalatok

Ha mélyebben is megvizsgáljuk ezeket a vállalatokat, láthatjuk, hogy összbevétel alapján rangsorolva már igen más eredményt kapunk. Az első helyen álló Kweichow Moutai rögtön harmadik helyre, a harmadik helyen álló Wuliangye pedig az utolsó helyre csúszik vissza az öt vállalat közül.

Következőnek a cégek haszonkulcsát vizsgáltuk, amely azt méri, hogy a vállalat a bevételének hány százalékát keresi meg nyereségként. Ennél a mutatónál a Kweichow Moutai magasan kiemelkedő 50%-os haszonkulcsot ért el az elmúlt 12 hónap adatai alapján, amely már az NVIDIA-hoz mérhető teljesítmény. (Csak ebben az esetben nem társul hozzá 40 fölötti P/E és P/B mutató.) A Heineken ugyanakkor negatív irányban tért el a mezőnytől, ugyanis kicsivel több mint 3%-kal az öt clg közül messze ennek a vállalatnak volt a legalacsonyabb a haszonkulcsa.

A korábban említett P/E (Price/Earnings) és P/B (Price/Book) mutatók gyakran használt részvényértékelési mutatók, amelyek egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítják az egy részvényre jutó nyereséghez (P/E) vagy az egy részvényre jutó saját tőkéhez (P/B). A relatíve magas érték túlárazottságra, az alacsony pedig alulértékeltségre utalhat.

A P/E-t vizsgálva a Heineken tűnik ki a sorból, ugyanis ennek a vállalatnak még a korábban említett NVIDIA-nál is magasabb, 50-es P/E mutatója van. A P/B mutatót vizsgálva azonban már normálisabb képet mutat a Heineken, itt a Kweichow Moutai-hoz tartozik a legnagyobb érték, 7,4-es P/B-vel.

Még mindig nagy iparág

Az elmúlt években egyértelmű csökkenő tendencia mutatkozik nemcsak az alkoholfogyasztásban, hanem az alkoholgyártók részvényeinek árfolyamában is. Az iparág azonban túl nagy és túl mélyen beágyazott a globális gazdaságba ahhoz, hogy egyik napról a másikra eltűnjön.

A legnagyobb szereplők működése és alkalmazkodóképessége jól mutatja, hogy hosszabb távon is számolni kell velük, legyen szó fogyasztói vagy befektetői szempontról.

