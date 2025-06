Orbán Viktor: nem tökéletes minden, de vannak célok, amelyeket el kell érnie a kormánynak

Orbán Viktor kifejtette, hogy a kormány szerint gazdasági öngyilkosság lenne az az uniós terv, amely szerint 2027 végéig le kellene válni az orosz gázról és olajról, mivel ez jelentős rezsinövekedést okozna a magyar családok és vállalatok számára.

A kormány álláspontja szerint az orosz energia korlátozása eddig is szankciós döntéseken alapult, amelyekhez egyhangú döntés szükséges. Magyarország ezért eddig megvétózta az ilyen szankciókat, és különleges kivételt harcolt ki magának, mivel az ország csak csővezetéken keresztül tud energiát szállítani. Orbán Viktor szerint az Európai Unió most ezt a jogot kezdte ki. Így jogelméleti kérdésnek is látja ezt az ügyet, ami az EU és a tagállamok jogköréről is szól, így a kormány továbbra is megpróbálja kivédeni a Brüsszelből érkező terveket.