Repkednek a milliós fizetések - Ennyit keresnek az NB1-es focisták

A 2024-es magyar labdarúgó NB I-es csapatainak bérköltségei új rekordot döntöttek, derül ki a G7 elemzéséből. Több mint 35 milliárd forintot fordítottak játékosaik és sportszakembereik fizetésére a csapatok, ami a hazai átlagjövedelmekhez képest kiugróan magas szintet jelent. A legjobban fizetett futballisták bére a hazai medián kereset akár negyvenszerese is lehet, így a magyar élvonal egyre inkább versenyképes a nemzetközi piacon is.

A 2024-es szezonban az NB I-es magyar élvonalbeli labdarúgócsapatok mögött álló cégek összesen több mint 35 milliárd forint bért fizettek ki mintegy 1370 alkalmazottjuknak. Ez az összeg azt mutatja, hogy ezeknél a vállalatoknál az átlagfizetések három-négyszer magasabbak az országos medián bérnél. Az alkalmazottakat azonban két jól elkülöníthető csoportba lehet sorolni: egyrészt a magas fizetésű focisták és sportszakemberek, másrészt a jellemzően az országos átlagbér körül kereső adminisztratív dolgozók.

E két csoport eltérő adózási szabályok alatt áll, ezért a cégek pénzügyi beszámolóiból viszonylag pontosan meg lehet határozni, mennyi jutott a focistákra és mennyi az egyéb alkalmazottakra. Ennek alapján egy átlagos NB I-es focista fizetése a hazai medián bér körülbelül tizenötszöröse, a legjobban fizető Ferencváros játékosainál pedig ez a szorzó már közel negyvenszeres.

A klubok működtetésére költött összeg jelentős részét a bérek teszik ki: általában a költségvetés 60-90 százaléka megy személyi kiadásokra, bár a 2024-es évben ez az arány az NB I-ben 60 százalék volt. Ez a mutató azonban így is több mint 38 milliárd forintot jelent, amiben benne vannak a bruttó bérek mellett a járulékok és egyéb személyi jellegű kifizetések is.

Az NB I-es klubokban a sportolókon és edzőkön kívül számos háttérmunkás is dolgozik, akik jellemzően az átlagos bérszinten kapnak fizetést. Egy-egy nagyobb klubnál akár kétszáz fölött is lehet az alkalmazottak száma, akik között adminisztratív munkatársak, edzők, és más szakemberek is vannak.

A magyar focisták bérezésének sajátossága, hogy kedvező adózási rendszerük van: rájuk nem kell munkáltatói járulékot fizetni, és ők maguk is kedvező feltételekkel adóznak. Ennek köszönhetően a cégek beszámolóiból külön lehet választani a hagyományos adózású bérköltséget és a speciális adózású sportolókat illető béreket.

A legfrissebb számítások szerint a magyar élvonalbeli futballistákra összesen közel 24,4 milliárd forintot fordítottak bruttó bérként, ami nagyjából 344 játékos között oszlik meg. Ez havi szinten durván 5,9 millió forint bruttó, ami az adózási előnyök miatt körülbelül 5 millió forintos nettó átlagbért jelent.

Bár az átlagfizetés szempontjából jelentős különbségek vannak a klubok között, a Ferencváros kiemelkedően magas bérekkel vezet: a játékosaik nettó fizetése akár havi 14 millió forint körül alakulhat, míg a második legjobban fizető klubnál, a Puskás FC-nél ez a szám már csak 6 millió forint. Egyes kisebb klubok, például a Nyíregyháza, a Ferencvároshoz képest töredékét költhetik játékosaikra.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar NB I-es játékosok bérei már a közép-európai régió élvonalába tartoznak, Ausztria és Lengyelország fölött állnak, sőt a Ferencváros fizetései versenyképesek nyugat-európai szinten is. A magyar focisták nettó bére megközelíti az osztrák és a leggazdagabb lengyel csapatok szintjét, míg a Fradi bérei összevethetők olyan nyugat-európai klubokkal, mint a Porto vagy az Anderlecht.

Összességében a magyar labdarúgó élvonal bérköltségei jelentős összeget képviselnek, és a kedvező adózásnak köszönhetően a játékosok nettó jövedelme nemzetközi viszonylatban is versenyképes, különösen a legnagyobb hazai klubok esetében.

Címlapkép forrása: Robert Szaniszlo/NurPhoto via Getty Images