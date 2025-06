Újabb járvány tombol az Egyesült Államokban - Az oltás lehet a megoldás

Az Egyesült Államok mezőgazdasági hatóságai mérlegelik a baromfiállomány madárinfluenza elleni oltását, hogy megfékezzék az elmúlt évek legsúlyosabb járványát. Miközben a tojástermelők támogatják a vakcinációt, az exportpiacok megőrzése miatt a csirkehús-termelők aggódnak az esetleges kereskedelmi korlátozások miatt, írja a Reuters.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) fontolgatja, hogy védőoltást alkalmazzanak a baromfiállományban a madárinfluenza ellen, és ehhez most egy részletes terv kidolgozásán dolgozik, amely magában foglalja az exportokra gyakorolt hatások értékelését is. Az USDA azután kezdett el foglalkozni az oltási lehetőséggel, hogy a tojás- és pulykatermelő szövetségek javaslatokat nyújtottak be a vakcina használatára, mivel az állatállományukat súlyosan megtizedelte a vírus. 2022 óta mintegy 175 millió csirkét, pulykát és más baromfit kellett leölni a járvány megfékezése érdekében, ami az ország legsúlyosabb állat-egészségügyi válságát jelenti.

A tojástermelés jelentős visszaesése rekordmagas tojásárakat eredményezett, ami miatt a boltok korlátozták a készleteket, az éttermek emelték az árakat, a feldolgozóipar pedig importot növelt olyan országokból, mint Törökország, Brazília és Dél-Korea. Az USDA ennek hatására akár 100 millió dollárt is hajlandó kutatásokra és vakcinák fejlesztésére fordítani.

Jelenleg az USDA és az iparági szereplők közösen dolgoznak egy átfogó terven, amelyet várhatóan júliusban fejeznek be, hogy azt aztán a nemzetközi kereskedelmi partnerek felé is be tudják mutatni, és felmérjék az oltás exportkorlátozásokra gyakorolt esetleges hatását. A madárinfluenza elleni oltás kérdése megosztja a baromfitermelőket: a tojás- és pulykatermelők támogatják a vakcinációt, mert az védené az állományukat, míg a csirkehús-termelők attól tartanak, hogy a vakcina miatt az exportpiacok széles körű tiltásokat vezetnének be, mivel a vakcina elfedheti a fertőzés jelenlétét.

Az USDA az elmúlt időszakban már több mint 1 milliárd dollárt költött a betegség által érintett gazdák kártalanítására, ám az állomány védelme érdekében most egy hatékonyabb, oltásalapú megoldást keresnek. Az Egyesült Tojástermelők Szervezete például egy olyan javaslatot nyújtott be, amely szerint a csibéket először egy oltással, majd egy emlékeztető oltással látnák el, és rendszeres teszteléssel figyelnék az állomány egészségi állapotát, hogy egyszerre csökkentsék a fertőzés kockázatát és javítsák a járványügyi kontrollt.

Címlapkép forrása: Stu Forster/Getty Images