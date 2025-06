Brutális vámcsapásra készül az EU: közel 100 milliárd eurós javaslat került az asztalra

Az Európai Unió komoly válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok valóban bevezeti az áprilisban kilátásba helyezett vámjait az EU termékeire.

Az EU válaszlépései között szerepelnek megtorló vámok amerikai termékekre – köztük a Boeing repülőgépekre is –

összesen mintegy 116 milliárd euró értékben

- írja a Bloomberg.

A lépés előkészítésére azért van szükség, mert az amerikai vámok a 90 napos halasztást követően tervezetten július 9-én lépnek életbe. Hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államok már szabott ki vámokat az európai gépjárművekre, valamint az acél- és alumíniumtermékekre. Donald Trump most azt tervezi, hogy ezeket a kereskedelmi korlátozásokat más ágazatokra is kiterjeszti – többek között a gyógyszeriparra, a félvezetőkre és a kereskedelmi repülőgépekre.

Stephane Sejourne, az Európai Bizottság iparpolitikáért felelős alelnöke figyelmeztetett:

Reagálnunk kell, és újra kell egyensúlyoznunk a stratégiai ágazatokat, ha az Egyesült Államok egyoldalú megállapodásokat kényszerít ránk.

Külön kiemelte az Airbus és a Boeing közötti versenyt, mondván: nem fordulhat elő, hogy az európai repülőgépgyártó hátrányba kerüljön az amerikai riválissal szemben.

A jelenlegi amerikai vámintézkedések nagyjából 380 milliárd eurónyi uniós exportot érintenek –

ez az EU teljes kivitelének mintegy 70%-a.



Bár a tárgyalások felgyorsultak, de uniós források szerint Washington olyan feltételeket szab, amelyek túlmutatnak a kölcsönös előnyökön. Ide tartoznak például a halexportokra vonatkozó kvóták vagy olyan gazdasági biztonsági előírások, amelyeket Brüsszel szerint a WTO-szabályokkal nehéz összeegyeztetni.

Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa közölte:

Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, úgy készülünk válaszlépésekkel, hogy megvédjük az európai vállalatokat és munkahelyeket.

A biztos szerint az EU már most készen áll arra, hogy 21 milliárd euró értékben vámokat vessen ki amerikai termékekre – ezek olyan ágazatokat céloznak, amelyek politikailag érzékenyek. Ilyenek például a Louisianából származó szójabab, az iowai baromfihús, vagy az amerikai motorkerékpárok. Emellett egy 95 milliárd eurós "tartaléklista" is készül, amely további amerikai termékeket tartalmaz.

Még a legderűlátóbb brüsszeli szakértők is csak egy „elvi megállapodásban” reménykednek július 9-ig, amely meghosszabbíthatná a halasztást. Sokan úgy látják, hogy Washington célja csupán a tárgyalások látszatának fenntartása – miközben a vámok többsége változatlanul érvényben marad. Hasonló forgatókönyv zajlott le nemrég Nagy-Britanniával is: a megállapodás ellenére továbbra is fennmaradt a 10%-os vám a legtöbb brit árucikkre.

Trump a hónap elején hazafelé tartva a G7-csúcsról újságíróknak azt mondta:

vagy kötnek egy jó alkut, vagy annyit fizetnek, amennyit mi mondunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio