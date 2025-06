Dunaferr: elindult a vég kezdete

Lezajlott a tömeges elbocsátás a dunaújvárosi vasmű egyik, egyébként felszámolás alatt álló utódcégénél - a beszámolók szerint méltatlan körülmények között - miután a kormány által támogatott legutóbbi megmentési kísérlet kudarcba fulladt. Ami a jövőre nézve aggasztó, hogy már az illetékes minisztérium is inkább a foglalkoztatáspolitikai támogatások lehetőségét veti fel az érintett többezer embernek.

Az elmúlt hónapokban és években számtalan cikkben dolgoztuk fel a Dunaferr kálváriáját, a legutóbbi felvonás - a Liberty Steel közbelépésével és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával - sem tartott sokáig.

A 2025 nyarára kialakult helyzetet talán így lehetne szemléltetni egy hasonlattal:

a kivéreztetett és lebetegedett gyár életét nem tudták megmenteni, csupán a bénult állapot időtartamát sikerült elhúzni, és a legfrissebb hírek alapján az üzem életének utolsó szakasza sem lesz kíméletes, sokkal inkább fájdalmas.

Hétfőn ugyanis a felszámoló a Duna Rolling mintegy 1700 munkavállalójának mondott fel, a Duna Furnace dolgozói pedig július elsején kapják meg felmondásukat. Az érintetteket hétfőn abc sorrendben hívták be, sokaknak órákig kellett várniuk a tűző napon.

Abban bízunk, hogy a jövőben a vasmű eszközeire kiírt eladási pályázat sikerrel zárul - mondta Magyar Zoltán, a Vasas Szakszervezet helyi elnöke az RTL érdeklődésére. Ők még abban reménykednek, hogy a most felszámolt cégeket felvásárolja még valaki, ehhez viszont egy tulajdonosjelöltnek kellene párbeszédet folytatnia a kormányzattal.

Sokan tehetik fel a kérdést, nemcsak a vasmű eddigi alkalmazottai, hanem az egész város, a gyárra épülő szolgáltatások, vállalkozások (nem csak a beszállítók) és térségben élő lakosok (ingatlantulajdonosok), hogy vajon mi történik az egész környékkel és mi lesz a nagyon régi városi mondás sorsa. Ahogyan ez a 2010-ben, a meginduló építkezés 60. évfordulójára készült imázsfilm is mondja: ha él a gyár, él a város.

Mit mond most a kormány?

Az elmúlt években ilyen helyzetekben sokszor proaktívan és cselekvőképesen tűnt fel a kormányzat, a valós megmentő szerepében. A Liberty Steel acélipari holdinggal kötött érdekházasság azonban csak átmenetileg bizonyult életképesnek. Mostanra pedig már a kormányzat aktív, gyárat megmentő fellépése is eltűnt.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárának jelent meg egy videós közleménye a kormány Facebook-oldalán, amiben az elsődleges célként már nem a gyár megmentéséről beszél, hanem arról, hogy legyen biztosított a vasműs dolgozók megélhetése. Emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt 2,5 évben 15 hónapon keresztül finanszírozta a teljes foglalkoztatotti létszám fizetését a Bérgarancia Alapból (33 milliárd forint). A jövőre nézve ugyanakkor nem ad túl optimista üzenetet az érintetteknek, úgy fogalmazott ugyanis, hogy

különböző programokon keresztül igyekeznek segíteni a munkavállalókat.

A kormány eddig 60 milliárd forintot fordított elmondása szerint arra, hogy fenntartsa az üzemet, a későbbi újraindítás céljából. Ezzel kapcsolatban egy óvatos ígéret hangzik el a videóban: két jelölt érkezett a Dunai Vasmű esetleges továbbműködtetésére kiírt pályázatra.

Bízunk abban, hogy lesz esély a pályázatok fényében újra több száz embernek munkalehetőséget biztosítani - mondja az államtitkár, de nem véletlen, hogy a pár ezer ember helyett pár száz emberről beszél. A jelek szerint a kormány is kezdi elfogadni, hogy ha bármikor is újraindul a vasmű, az már távolról sem az a gyár lesz, mint az elmúlt 70 évben.

Amennyiben ez mégsem történne meg, akkor minden eszközzel rendelkezésre állunk a munkavállalók érdekében képzésekkel, átképzésekkel, bértámogatásokkal, és különböző vállalkozóvá válási támogatással és minden egyéb módon igyekszünk segíteni azokon, akik esetlegesen nehéz helyzetbe kerülnek - vetíti előre a komorabb forgatókönyvet.

A mostani helyzettel az is eldőlt, hogy az átmenet (a Liberty Steeltől az új kilátások felé az újabb felszámolás után) fájdalmas folyamat és rengeteg munkavállalót érint. Rengetegen vannak olyanok, akik most hagyják el a vasmű kapuit 30-40 év munkaviszony után. Egy ilyen helyzetben (természetesen ez függ az átmeneti állapot hosszától) pedig jogosan merülhet fel a kérdés, hogy egyáltalán mekkora esély van az újraindításra, és a több ezer közvetlenül is érintett családban jogosan merülhet fel a kérdés, hogy velük miért nem kommunikált érdemben senki, és nem készítették őket a legrosszabbakra.

Már a kormány szerint is nagy lehet a baj a valóságban, ugyanis Czomba Sándor azt is mondta a videóban, hogy feltérképezték a környék legnagyobb foglalkoztatóit, megnézte az NGM, hogy milyen szakmákra, képzésekre lenne igény a térségben.

"Arra kérünk mindenkit, hogy legyen türelemmel. Mindenkinek a lehető legnagyobb segítséget igyekszünk megadni" - zárta videóját Czomba Sándor.

Címlapkép forrása: Portfolio