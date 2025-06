Itt a friss GDP-adat: ennek nem fog örülni a láncfűrészes elnök

Elmaradt a várakozásoktól az argentin gazdaság első negyedéves GDP-növekedése - számolt be róla a Bloomberg . Az argentin gazdaság 5,8 százalékkal bővült az elmúlt egy évben, az export és a kormányzati kiadások mérséklődése miatt azonban alulmúlta a piaci várakozásokat. A helyzet ugyanakkor ezzel együtt is fényévekkel javult az utóbbi 12 hónapban, hiszen a Javier Milei-vezette kormányzat megszorító intézkedéseihez képest most stabilizálódó devizapiac, növekvő bérek, jobb hitelfelvételi lehetőségek és rekord alacsony infláció jellemzi a dél-amerikai országot.