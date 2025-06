Itt az MNB kamatdöntése!

Mai kamatdöntő ülésén változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát a Magyar Nemzeti Bank. A döntés megfelelt a várakozásoknak, ezzel immár kilencedik egymást követő alkalommal tartja szinten az alapkamatot a jegybank. A mai MNB-kommunikáció azonban így is tartogat izgalmakat.

A jegybanknak ma sem volt különösebb oka a kamatszinten változtatni. Májusban az infláció kissé emelkedett, és a kormányzati beavatkozó lépések (árrésstop, erős "rábeszélés" a visszafogott árpolitikára) nélkül továbbra is 6% körül lenne az éves drágulási tempó. Ami amúgy így is dobogós az Európai Unióban. Vagyis az az óvatos monetáris politikai alapállás, amit az év eleji kellemetlen inflációs megugrás igazolt, továbbra is indokoltnak látszik.

A forint árfolyama az év elejinél erősebb szinten, az euróval szemben a 402-404-es szinten látszik stabilizálódni, ám ez sem feltétlenül szolgáltat okot a kamatvágásra. Egyrészt a hazai fizetőeszköz továbbra is érzékenyen reagál a turbulens geopolitikai környezetre, másrészt a forintot éppen a magas kamatot kihasználó carry trade ügyletek segítik. Vagyis a pénzügyi stabilitási megfontolások sem gyarapítják a kamatcsökkentés melletti érveket.

Ami gyarapíthatná, azok a növekedési kilátások. Az év elején nemhogy elmaradt a "repülőrajt", hanem súlyos kiábrándulást okozott a gazdaság teljesítménye. Ugyanakkor a gazdaság kamatérzékenysége nem olyan erős, hogy a kamatok óvatos csökkentgetése annyit hozna a a GDP konyhájára, mint amekkora kockázatot jelentene az inflációs és pénzügyi stabilitási célokra.

Így egyelőre az MNB az alapkamat tartásával tudja leginkább szolgálni a monetáris politikai céljait.

A pénzpiaci szereplők is érezhetően egyre óvatosabbak a következő kamatváltoztatás időpontjával kapcsolatban. Tavasszal a jövőbeli kamatárazásokban még érezhető volt némi "ellenállás": a jegybank hűtő üzenetei ellenére két kamatvágást is ki lehetett olvasni az FRA-kból. Mostanra viszont a bankközi kamatmegállapodások alapján decemberre tolódott az egyetlen kamatcsökkentés.

Bár a kamat nem változott, ez nem jelenti azt, hogy nem hoz újdonságot a mai jegybanki kommunikáció.

15 órakor megjelenik ugyanis az MNB friss inflációs és növekedési előrejelzése.

Ez ízelítő a teljes egészében csütörtökön napvilágot látó Inflációs jelentésből, de fontos információkat tartalmaz. Például azt, hogy hová húzza le a márciusi GDP-prognózisait a jegybank. Emlékeztetőül: az idei évre vonatkozó sávelőrejelzés (1,9-2,9%) közepe 2,4% volt. A rontás biztosan óriási lesz, a kérdés, hogy a sávközép 1% alatt vagy felett lesz-e.

A friss gazdasági helyzetértékelés következtetései biztosan átszivárognak a szintén 15 órakor megjelenő kamatdöntés indoklásba és az ugyanekkor kezdődő sajtótájékoztatóba, amit Varga Mihály elnök tart. Ezekről szokás szerint beszámolunk.

Címlapkép forrása: Portfolio