Riasztó térképek érkeztek Magyarországról

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk, a jelenlegi, téli és tavaszi csapadék elmaradása miatt kialakuló súlyos szárazság mára már elérte a 2022-es rekordot jelentő aszályszintet Magyarországon.

A HungaroMet friss aszály-jelentése szerint

a héten érkező hidegfrontok csak átmenetileg hoznak szelet lehűlést érkezik velük, csapadék pedig szinte egyáltalán nem érkezik velük.

Júniusban hazánk középső és déli tájain igen jelentős területen semmi vagy csak minimális mennyiségű eső esett, a nagyfokú aszály pedig főként a kukoricát, napraforgót és a szóját sújtja, de az őszi kalászosoknál is kényszerérés figyelhető meg. A meteorológusok szerint a helyzet súlyosabb, mint 2022-ben volt, mert az idén a Dunántúl döntő részére is már most kiterjed a szárazság, míg három éve ilyenkor csak a Dunától keletre volt a mostanihoz hasonló mértékű csapadékhiány. A héten csak elszórtan alakultak ki az ország területén záporok, zivatarok, melyek érdemi változást nem hoztak a szárazságban.

A HungaroMet szerint hazánk döntő része az elmúlt 10 napban is teljesen száraz maradt. Országos, jelentősebb mennyiségű eső egy hónapja, május 22. és 24. között esett, de a 30 napos csapadékösszegben azzal együtt is igen jelentős, 30-70 mm-es hiány mutatkozik a sokéves átlaghoz képest. A talaj felső 60 cm-es rétege országszerte kritikusan száraz, a felső egy méteres rétegből 90-140 mm nedvesség hiányzik.

Hazánk 80%-án nagyfokú mezőgazdasági aszályjelei figyelhetők meg.

Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet térképein látható, hogy az elmúlt napokban az ország egyre nagyobb részén vált súlyossá az aszályhelyzet, amelyet a szórványosan kialakuló zivatarok csak némileg tudtak enyhíteni keddre, főleg a Dunántúl területén.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio