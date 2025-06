A világ Iránt figyeli, de a valódi meglepetés máshonnan jöhet

Miközben a világ figyelme a Közel-Keletre szegeződött, Amerikában közeleg egy sokkal csendesebb, de annál nagyobb gazdasági hatással járó határidő. Július 8-án lejár Donald Trump amerikai elnök 90 napos haladéka, amivel takaréklángra tette a vámháborút. A kereskedelmi tárgyalások nem valószínű, hogy jelentős eredményt hoznának ezelőtt, a tőzsdék mégis újra a csúcshoz közelítenek. A befektetők abban bízhatnak, hogy Trump ismét meghátrál. Csakhogy a 10%-os általános vámok ebben az esetben is velünk maradnak – amiért az USA lakossága és vállalatai fizethetnek.

A nemsokára lejáró 90 napos felfüggesztés célja az volt, hogy időt adjon az országoknak egy USA-val kötött egyezség kialkudásához. Az eredmények azonban eddig váratnak magukra.

Sok beszéd, kevés haladás a kereskedelmi fronton

Miközben elvileg 90 különböző tárgyalás van folyamatban az Egyesült Államokkal, nyilvánosan szinte semmilyen haladást nem lehet látni. Az Egyesült Királysággal sikerült eddig nyélbe ütni egy megállapodást, de ennek a súlya a globális kereskedelemben elenyésző. Emellett Kínával született még egyezmény, de ha a többi partnerrel is hasonló feltételekben állapodnak meg az amerikaiak, mint velük, az inkább kedvezőtlen fejlemény a világ gazdaságának.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 12. Végre megállapodott az USA és Kína, és igazából ez a baj

Az alkuk hiánya nem túl meglepő: egy kereskedelmi egyezményt tető alá hozni bonyolult dolog. Elég csak az EU és a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur blokk közti megegyezésre gondolni, ami tavaly év végén nagyjából 25 esztendőnyi tárgyalás után zárult le.

Az USA pedig mindent bevetett. Trump újra és újra magasabb vámokkal fenyegetett, és szűkös határidőket szabott – az Európai Unióra már egy 50%-os tarifát is kilátásba helyezett a lassú megbeszélések miatt. Míg kisebb, és az Egyesült Államoktól jobban függő országokkal szemben esetleg működhet ez a taktika, addig az olyan nagy kereskedelmi partnereket, mint az EU vagy Kína, már nehezebb a szőnyeg szélére állítani.

mint az EU vagy Kína, már Jelentős eredmények elérése a tárgyalások terén július elejéig ezen felül amiatt sem túl valószínű, mert az Egyesült Államok kereskedelmi hiánya sokkal inkább strukturális okokra vezethető vissza, mint az USA-val szembeni igazságtalan eljárásokra. Egyszerűbben fogalmazva: az amerikaiak nagyon szeretnek fogyasztani, és így nem meglepő, hogy többet vásárolnak ők külföldről, mint a többi ország tőlük.

mint az USA-val szembeni igazságtalan eljárásokra. Egyszerűbben fogalmazva: az amerikaiak nagyon szeretnek fogyasztani, és így nem meglepő, hogy többet vásárolnak ők külföldről, mint a többi ország tőlük. A vámok folyamatos csökkentésében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) eddig fennálló mechanizmusai hatásosak voltak és a nem vám jellegű korlátozások általában nehezen és nagy politikai költséggel megváltoztathatóak. Példa erre, hogy senki sem szívesen lazítana az amerikai agrárcikkek beengedésének szabályain, többek közt azért, mert nem akarják, hogy a megengedőbb élelmiszerbiztonsági sztenderdeknek megfelelő áruk jelenjenek meg a szupermarketek polcain.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 19. 20 napja maradt Brüsszelnek elkerülni Trump brutális vámjait

Mindezeket figyelembe véve valószínűleg nem számíthatunk jelentős eredményekre a tárgyalások terén július 8. előtt.

A piacok azonban korántsem áraznak összeomlást. A legnagyobb figyelemmel kísért amerikai tőzsdeindex, az S&P 500 már visszatért a nagy vámbejelentéseket hozó áprilisi Liberation Day előtti szintekre, sőt, újra a csúcshoz közelít. Érezhető a TACO-ba (Trump Always Chickens Out, vagyis Trump mindig megfutamodik) vetett hit, a befektetők a halasztás meghosszabbítására számítanak. A felfüggesztés viszont nem érvényes a minden országgal szemben bevezetett 10%-os alapvámokra, amikről egyre biztosabbnak látszik, hogy velünk maradnak.

Milyen gazdasági hatása van eddig a vámoknak?

Nos, nem igazán jelentős. Az Economist június elején úgy kalkulált, hogy az árak összességében 0,13%-kal voltak akkor magasabbak, mintha Trump egyáltalán nem vezetett volna be új vámokat. Ahogy a Bloomberg cikke is megállapítja, a fejlett gazdaságok feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexei még kissé emelkedtek is, mióta életbe lépett a 10%-os univerzális vám.

Az USA, eurozóna, Egyesült Királyság és Japán feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexei (manufacturing PMI) 2022 óta. A mutató képet ad a feldolgozóipar egészségéről. Az 50 fölötti értéke bővülő szektort jelez, az ez alatti zsugorodást. Forrás: Bloomberg

Ugyan ebben benne lehet, hogy a vállalatok előre feltöltötték a készleteiket a vámokról való bejelentések előtt, de az is lehetséges, hogy az ipar valójában képes nagy nehézségek nélkül tovább élni a 10%-kal.

Mindeközben egy jelentős hatás mégiscsak érződik:

kilőttek az USA vámokból származó bevételei.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal becslése szerint a május 13-án érvényben lévő vámok nagyjából 2500 milliárd dollárnyi bevételt jelentenének a kormányzatnak a 2025-2035-ös időszakban – miközben a Trump "egyetlen, nagy, gyönyörű törvénye" miatti kiesést éppen 2400 milliárd becsülték nagyjából ugyanerre az időszakra.

Korábban nagy találgatás volt arról, hogy az amerikai elnök mit szeretne elsődlegesen elérni a vámokkal. A megfejtések közt szerepelt, hogy vissza szeretné telepíttetni az ipari termelést az USA-ba; hogy a geopolitikai riválisait akarja kordában tartani; vagy hogy az Egyesült Államok költségvetésének helyzetén akar javítani. Úgy tűnik, ez utóbbi célra "meglepően hatásosak" lehetnek a vámok.

Viszlát, amerikai különlegesség!

Mindennek azonban megvan az ára.

Ez a vállalatok szűkülő árrése és a növekedés lassulása lehet.

A globalizáció éveken át lehetővé tette az amerikai cégeknek, hogy olcsóbban termeljenek és növeljék a profitjukat – most viszont az importárukra kivetett általános 10%-os vám épp ezt a modellt ássa alá.

Az erősödő protekcionizmus és a dollár gyengülése miatt a költségek végül kevésbé a külföldiekre, mint az amerikai fogyasztókra, vagy a cégek nyereségére hárulnak. A lakosság számára az "egyetlen, nagy, gyönyörű törvény" adócsökkentései tompíthatják a vámok miatti infláció hatását, de az amerikai vállalatoknak valószínűleg így is komoly árat kell majd fizetniük a gazdaság újrarendezéséért. Továbbá az USA cégeinek relatív helyzetét rontja, hogy míg az Egyesült Államokban minden behozatalra nagyobb teher hárul, addig a többi országban csak a kivitel amerikai része sérül. Ez még inkább alááshatja az USA vállalatainak felülteljesítését.

Jöhetnek még meglepetések

A piacok jelenleg szemmel láthatóan bíznak abban, hogy Trump ismét elkerüli a legkeményebb lépéseket – és a TACO-hatás most is érvényesülni fog. A részvényindexek emelkednek, a befektetők nem áraznak be komolyabb sokkot. De mindez egyetlen döntésen múlik. Ha július 8-án mégsem érkezik újabb halasztás, és tényleg életbe lépnek a magasabb vámok, az könnyen fordulatot hozhat: nemcsak a külkereskedelemben, hanem a részvénypiacokon is. Ebben az esetben a "meglepően hatásos" vámpolitika hirtelen "meglepően fájdalmassá" válhat – különösen azoknak a cégeknek, amelyek az elmúlt évtizedek globalizációján nőttek nagyra.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ