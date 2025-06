Döntöttek a kínaiak, nem folytatódik Magyarország történetének legnagyobb beruházása

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL határozatlan időre felfüggesztette debreceni üzemének második fázisának előkészítését. A döntés hátterében a Trump-féle vámháborús fenyegetések miatti piaci bizonytalanság állhat - számolt be a Telex

A Telex információi szerint

a CATL leállította a debreceni akkumulátorgyár második ütemének előkészítési munkálatait, és a tervezésen dolgozó építészcsapat több tagját elbocsátották.

A vállalat még 2022-ben jelentette be, hogy mintegy 3000 milliárd forintos beruházással 100 gigawattórás kapacitású gyárkomplexumot létesít Debrecenben, amely három ütemben valósulna meg.

Az első, körülbelül 1000 milliárd forintos gyáregység építése 2023-ban kezdődött, és jelenleg jó ütemben halad. Az épületek már állnak, a gyártósorok telepítése folyamatban van. A próbagyártás várhatóan ősszel, míg a sorozatgyártás télen indulhat el. Az első ütem működtetéséhez a vállalat mintegy 2000 munkavállalót kíván alkalmazni.

A teljes beruházás Magyarország történetének legnagyobb volumenű ipari fejlesztése, amelyhez a magyar állam hozzávetőlegesen 340 milliárd forintos támogatást biztosít, ütemekre bontva. Az első fázishoz kapcsolódó állami támogatást a cég még nem kapta meg.

Bár a CATL még május közepén is bizakodóan nyilatkozott a projekt folytatásáról, és aktívan zajlottak a második ütem előkészítő munkálatai, beleértve a régészeti feltárásokat és az épületek tervezését,

a vállalat most mégis a felfüggesztés mellett döntött.

A Telex információi szerint a döntés hátterében elsősorban a Donald Trump által kilátásba helyezett vámháború és az ebből fakadó piaci bizonytalanság áll. Noha a debreceni üzem elsődlegesen az európai piac kiszolgálására létesül, az esetleges amerikai vámok közvetetten érinthetik, mivel az Európában gyártott elektromos járművek egy része az Egyesült Államokba kerül exportra. A magas importvámok bevezetése visszavetheti az európai akkumulátorkeresletet.

A döntésben szerepet játszhatott az is, hogy továbbra is folyamatban van a CATL környezethasználati engedélye körüli per, amelyet civil szervezetek indítottak, kifogásolva az engedély kiadásának körülményeit. Az évek óta húzódó jogi eljárás további bizonytalansági tényezőt jelent.

A CATL a Telex megkeresésére a következő választ adta: "Annak érdekében, hogy a termelés a lehető leghamarabb megkezdődhessen, jelenleg teljes erőnkkel az első gyáregységünk befejezésére és a gyártás elindítására összpontosítunk. A második gyártóegység kivitelezésének megkezdéséről alapos mérlegelést követően születik majd döntés, szem előtt tartva a legújabb akkumulátortechnológiai újításokat és megrendelőink igényeit."

Címlapkép forrása: Portfolio