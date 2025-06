Itt a lehetőség - Vezetőként fejlesztheted a Portfolio díjnyertes podcastjét!

Magyarország vezető gazdasági fókuszú podcast stúdiója új vezetőt keres. Ha érted a gazdaság működését, kiválóan kommunikálsz, ismered a hazai podcastpiacot és a nemzetközi trendeket, valamint mindig is benned volt a vágy, hogy ne csak értelmezd, hanem formáld is a gazdasági diskurzust, akkor most lehetőséget kaphatsz erre a Portfolio podcast csapata élén