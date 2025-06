Szemünk előtt zajlik a mesterséges intelligencia forradalma – Így változtatja meg az életünket az MI

Portfolio 2025. június 26. 15:00

A mesterséges intelligencia (MI) egyre jobban áthatja mindennapjainkat, a terület fejlődése előtt pedig most még csak nem is sejtett lehetőségek vannak. A világ egyik vezető technológiai cége, az 1886-ban alapított német Bosch jelentős összegeket készül befektetni az MI-be, amely egyszerre épül be a gyártás folyamatába, gyorsabbá és költséghatékonyabbá téve azt, illetve a mindennapjainkban használatos eszközökbe – legyen szó egy sütőről vagy személygépkocsiról. Hogy milyen távlatok nyílnak meg a mesterséges intelligencia használatában, ezt mutatták be a június 24-én megrendezett stuttgarti Bosch Tech Day-en.