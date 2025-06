Trump lépései inflációs hullámot okozhatnak

A Federal Reserve Bank of Richmond elnöke szerint a vámok várhatóan felfelé nyomják az inflációt a következő hónapokban, miközben a jegybank jelenlegi monetáris politikája megfelelő a jövőbeli kihívások kezelésére.

Úgy vélem, nyomást fogunk látni az árakban a vámok következtében

– mondta Thomas Barkin, a Federal Reserve Bank of Richmond elnöke csütörtökön a New York Association for Business Economics rendezvényén.

Barkin szerint a vámok és azok inflációs hatása kapcsán "eddig ezek az emelések csak mérsékelt hatással voltak a mért inflációra, de további nyomásra számítok", mivel a vállalkozások jelezték, hogy a Donald Trump által kivetett importadók emelkedésének legalább egy részét várhatóan áthárítják.

Ugyanakkor hozzátette: "Nem várom, hogy az inflációra gyakorolt hatás akár csak megközelítse azt, amit a pandémia alatt tapasztaltunk", és vannak jelek arra, hogy

a fogyasztók igyekeznek elkerülni a vámokkal terhelt termékeket, ami korlátozhatja az inflációs nyomást.

A Fed legutóbbi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat 4,25% és 4,5% között. A kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt a jegybank kivár, miközben a várakozások szerint a vámok idén felfelé nyomják az inflációt, miközben visszafogják a növekedést és a foglalkoztatást.

Barkin megjegyezte, hogy a Fed mind a foglalkoztatási, mind az inflációs mandátumát érintő kockázatokkal néz szembe.

Míg a legtöbb Fed-tisztviselő kivár, és Jerome Powell Fed-elnök is megerősítette ezt az üzenetet a kongresszusi meghallgatásán, a Nyíltpiaci Bizottság néhány tagja szerint a vámok egyszeri áremelkedést jelentenek, és nyitottak a kamatok csökkentésére a júliusi ülésen.

A határidős piacok szerint a Fed a szeptemberi ülésen fog kamatot vágni. Barkin a beszéde után újságíróknak elmondta, hogy

a döntéshozóknak soha nem szabad kizárni egyetlen lehetőséget sem, és továbbra is adatokat vár a kamatpolitikai döntéshez.

"Tekintettel a mai gazdaság erejére, van időnk türelmesen követni a fejleményeket - mondta Barkin. A gazdaság jelenlegi állapota meglehetősen jó, és a legutóbbi inflációs adatok "biztatóak". Hozzátette, hogy a munkahelyteremtés "egészséges".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images